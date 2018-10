Seit Monaten demonstrieren Menschen überall in Venezuela gegen die Regierung von Nicolás Maduro. Das Land ist gespalten zwischen den Anhängern des verstorbenen Ex-Präsidenten Hugo Chávez, von denen viele Maduro unterstützen, und seinen Gegnern. In vielen venezolanischen Provinzen nehmen Zehntausende an Protestmärschen gegen die Regierung teil. Die Regierung lässt die Proteste immer wieder gewaltsam auflösen.

Human Rights Watch wirft der Regierung vor, ihre Gegner mit massiver Gewalt zu bekämpfen. Die US-amerikanische Menschenrechtsorganisiation hat nach eigenen Angaben 45 Fälle in der Hauptstadt Caracas und drei Bundesstaaten dokumentiert, in denen insgesamt 150 Menschen Opfer von Gewalt durch Sicherheitskräfte geworden seien. In mindestens zehn Fällen sei "Folter ein klarer Teil der Übergriffe" gewesen. Oppositionelle seien geschlagen und mit Elektroschocks gequält worden, so der rund hundertseitige Bericht. Außerdem habe die Regierung gezielt Schlägertrupps unterstützt, die auf Demonstranten losgingen. Die Polizei verweigere Menschen, die bei Protesten verhaftet werden, sehr häufig den Kontakt zu einem Anwalt.

José Miguel Vivanco von Human Rights Watch erklärte, die Menschenrechtsverletzungen seien nach seiner Einschätzung keine Einzelfälle, sondern belegten, dass die Regierung ihre Gegner systematisch einschüchtern wolle. "Die Fälle sind Teil eines Musters von Misshandlungen, die schlimmer sind als alles was wir in den letzten Jahren in Venezuela gesehen haben", erklärte Vivanco laut einer Pressemitteilung der Organisation. Der Bericht basiert nach den Angaben auf Interviews mit Betroffenen, aber auch auf schriftlichem Beweismaterial.

Human Rights Watch forderte die Regierung in Venezuela auf, dem Besuch einer UN-Kommission zuzustimmen, die den Umgang mit Verhafteten prüfen solle.

Maduros Rückhalt schwindet

Die Opposition in Venezuela wirft Staatschef Maduro vor, nicht genug gegen Kriminalität, Korruption, eine hohe Inflation und die zahlreichen Versorgungsengpässe zu tun. Nach offiziellen Angaben wurden bei gewaltsamen Zusammenstößen bisher 41 Menschen getötet und mehr als 700 weitere verletzt. Maduro drohte bereits, die Oppositionsführerin María Corina Machado wegen Landesverrats anklagen zu lassen.

Eine von der Zeitung El Universal veröffentlichte Umfrage ergab, dass sich inzwischen rund 60 Prozent der Venezolaner ein vorzeitiges Ausscheiden Maduros aus dem Amt wünschen.