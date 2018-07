US-Präsident Barack Obama hat Russland aufgefordert, seinen Einfluss auf militärische Gruppen in der Ukraine geltend zu machen und sie zur Aufgabe zu bewegen. Russland müsse mit raschen weiteren Sanktionen rechnen, sollte sich die Lage in der Ukraine nicht stabilisieren, sagte Obama auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington.



Merkel zeigte sich offen, weitere Sanktionen mitzutragen."Ich hoffe, dass Russland seiner Verantwortung in Zukunft besser gerecht wird", sagte Merkel. "Es ist uns ernst." Sanktionen könnten "unvermeidbar" werden, sagte Merkel. Eine dritte Sanktionsstufe könne verabschiedet werden. Deutschland sei fest entschlossen, den weiteren Weg gemeinsam mit den USA zu gehen.

Obama lobte Merkel, die ein "unverzichtbarer Partner" in der EU und der G-7-Gruppe sei. "Danke, dass du ein so starker Partner in dieser Frage bist", sagte er mit Blick auf die Ukraine. Zugleich kritisierte er die "ungeheuerliche Behandlung" der sieben OSZE-Militärbeobachter in der Ostukraine.

Merkel fordert Abschluss des transatlantischen Freihandelsabkommens

Merkel warb für einen zügigen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA. Das könnte auch einer breiteren Aufstellung im Energiebereich zugutekommen, sagte sie und verwies auf andere, konkurrierende Weltregionen, in denen bereits solche Abkommen bestünden. Die Meinungsverschiedenheiten müssten überwunden werden.

Obama sagte, er erwarte keinen völligen Stopp russischer Erdgaslieferungen in der Ukraine-Krise. Selbst in der schlimmsten Zeit des Kalten Krieges seien russische Energielieferungen an Europa weiter geflossen, sagte er.

Mit Blick auf die Geheimdienst-Spähaffäre gebe es nach wie vor Meinungsunterschiede zwischen Deutschland und den USA, sagte Merkel. Ziel sei es, die unterschiedlichen Sichtweisen – etwa über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen – zu überwinden. Die enge Zusammenarbeit zwischen den deutschen und amerikanischen Geheimdiensten sei aber unverzichtbar, sagte Merkel weiter. Obama sagte, die USA würden die Sorgen der Deutschen "sehr ernst" nehmen und sich bemühen die Privatsphäre auch mit rechtlichen Grundlagen zu schützen.



Vor dem Treffen war in beiden Lagern vor überzogenen Erwartungen gewarnt worden: In deutschen Delegationskreisen hieß es, Merkel wolle ihre Position in der Abhöraffäre deutlich machen. Es wurde aber nicht erwartet, dass Obama auf deutsche Vorschläge eingeht. Hingegen sind sich Experten sicher, dass die beiden in der Ukraine-Frage Geschlossenheit und Einigkeit vor allem gegenüber Russland zeigen werden.



Die New York Times hatte vor dem Treffen berichtet, Deutschland habe einen US-Vorschlag abgelehnt, nach dem Geheimdienste enger zusammen arbeiten sollten. In Berlin hieß es dagegen stets, die USA hätten ein weitergehendes No-Spy-Abkommen über einen gegenseitigen Spionageverzicht abgelehnt. Für die Amerikaner und Obama hatte die Abhöraffäre in den vergangenen Monaten niemals den Stellenwert, den ihr die Deutschen einräumen. Der US-Präsident hatte im Januar eine Reform der NSA angeordnet – weitere Schritte sind von US-Seite nicht zu erwarten.

Eine sehr wichtige Freundschaft

Ungeachtet aller Differenzen machte Regierungssprecher Jay Carney deutlich: "Dies ist eine sehr wichtige Freundschaft." Die Allianz zwischen beiden Ländern sei unabdingbar. Gerade die Ukraine-Krise sollte die beiden transatlantischen Partner zusammenschweißen und dafür sorgen, bestehende Streitfragen hinter sich lassen, hieß es auf beiden Seiten.

Beim Thema Ukraine-Krise geht vor allem darum, wann die dritte Sanktionsstufe gegen ganze russische Wirtschaftszweige eingeleitet wird. Innerhalb des Weißen Hauses gibt es laut US-Medienberichten eine Fraktion, die auf baldige scharfe Strafmaßnahmen dringt. Besonders bei Kongresspolitikern häufen sich Vorwürfe, Merkel dürfe nicht zu viel auf die Russland-Exporte der deutschen Wirtschaft Rücksicht nehmen.

Zugleich gibt es in Washington immer mehr Stimmen, die sich von Merkel entschiedene Führung im Ukraine-Konflikt erhoffen. Die Direktorin des Washingtoner Büros der Bertelsmann-Stiftung, Annette Heuser, sagte, Merkel wolle ihren Besuch nutzen, um unter Amerikanern ein stärkeres Verständnis für das komplexe und wechselseitige Verhältnis der Europäer zu Russland zu schärfen. Außerdem wolle Merkel versuchen, den Freihandelsgesprächen neuen Schwung zu geben. Die NSA-Affäre wiederum habe das deutsche Vertrauen zu Amerika geschwächt.