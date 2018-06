In Ägypten sind erneut mehr als 160 Anhänger des im vergangenen Juli gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Zu zehn Jahren Haft verurteilte ein Gericht im nordägyptischen Kafr al-Scheich 126 Teilnehmer einer von Gewalt begleiteten Demonstration im August 2013. Weil sie versucht haben sollen, Bomben in einer U-Bahn-Station zu zünden, sind weitere 37 Angeklagte in Kairo zu jeweils 15 Jahren Haft verurteilt worden.



Seit dem Sturz des gewählten islamistischen Präsidenten im vergangenen Sommer geht die vom Militär eingesetzte Regierung in Kairo mit aller Härte gegen seine Anhänger vor. Hunderte von ihnen wurden im April per Schnellverfahren zum Tode verurteilt. Die Muslimbruderschaft, der Mursi angehört, wurde von der Regierung als Terrororganisation eingestuft und verboten. Bei der Niederschlagung der Proteste wurden mehr als 1.400 Menschen getötet.

Die Prozesse wurden international kritisiert. Laut UN verstoßen die massenhaft verhängten Todesurteile gegen das Völkerrecht. Die Militärregierung weist die Kritik zurück und betont, alle Urteile würden genau geprüft. Die meisten Verfahren beziehen sich auf Proteste der Islamisten im vergangenen Sommer, bei denen es durch Straßenschlachten hunderte Tote gegeben hatte. Tausende Mursi-Anhänger wurden in der Folge inhaftiert, darunter die gesamte Führung der Muslimbruderschaft.