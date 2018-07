In Nigerias Hauptstadt Abuja ist erneut eine Bombe explodiert. Laut übereinstimmenden Medienberichten starben dabei mindestens 16 Menschen. Noch ist nicht bekannt, wer für den Anschlag verantwortlich ist.



Die Detonation ereignete sich nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem bereits Mitte April eine Bombe explodierte. Bei dem Attentat wurden laut offiziellen Angaben etwa 100 Menschen getötet. Lokale Medien berichteten von mehr als 200 Toten.



Zu dem Anschlag von Mitte April hatte sich die radikalislamistische Boko Haram bekannt. In einer Videobotschaft hatte der Anführer der Sekte, Abubakar Shekau, mit weiteren Anschlägen gedroht. "Wir sind in eurer Stadt, aber ihr wisst nicht, wo wir sind", sagte Shekau.

Boko Haram ist vor allem im nordöstlichen Bundesstaat Borno aktiv und strebt die Gründung eines Staates nach islamischem Recht an. Dazu wendet die Gruppe immer wieder Gewalt an. Allein in diesem Jahr sollen bereits mehr als 1.500 Menschen bei Anschlägen und Überfällen durch die Gruppe gestorben sein.