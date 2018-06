In Nigeria sind bei mehreren Anschlägen mindestens 55 Menschen gestorben. Im Nordosten überfielen Bewaffnete nach Angaben der Polizei vom Dienstag abgelegene Dörfer, eröffneten das Feuer auf die Bewohner und zündeten Häuser an. In der Stadt Buni Yadi wurde ein Militärposten überfallen. 24 Soldaten wurden getötet. Die nigerianische Zeitung Vanguard hatte zunächst von 35 Toten berichtet.



Auch die neuerlichen Anschläge werden der radikalislamistischen Boko Haram zugerechnet. Bisher hat sich niemand zu den Taten bekannt.



Die Gruppe mit Kontakten zu nordafrikanischen Al-Kaida-Ablegern ist seit 2009 verantwortlich für den Tod Tausender Menschen in Nigeria. Boko Haram will zumindest im muslimischen Norden des Landes einen fundamentalistisch-islamischen Staat errichten.

Im April hatten die Extremisten fast 300 Schülerinnen in Chibok entführt. Zuletzt wurde die Zahl der Verschleppten mit 223 angegeben. Das nigerianische Militär hat die Geiseln nach eigenen Angaben geortet, eine gewaltsame Befreiung sei aber unter Verweis auf die Gefahr für die Schülerinnen ausgeschlossen.