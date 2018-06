Im Nordosten Nigerias sind bei einem erneuten Angriff der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram mehr als 200 Menschen getötet worden. Bewaffnete Männer überfielen nach Angaben der Zeitung Daily Trust in der Nacht zum Dienstag das Dorf Gamboru im Bundesstaat Borno und ermordeten wahllos die Bewohner.

"Die Leute zählen noch immer die Leichen. Bisher sind es 200, aber es gibt noch viel mehr", sagte der Lokalpolitiker Abdulrahman Terab. Unter den Opfern sollen auch 16 Polizisten sein. "Die Angreifer haben den größten Markt des Dorfes zerstört und zahlreiche Waren verbrannt, die für den Export gedacht waren", sagte ein Augenzeuge.

Boko Haram verübt immer wieder schwere Anschläge vor allem im Norden Nigerias, wo die Gruppe einen Gottesstaat errichten will. Sie hatte sich auch zur Entführung von mehr als 200 Mädchen aus einer Schule im Dorf Chibok bekannt.



Drei Wochen nach der Tat fehlt von ihnen weiter jede Spur. Anfang dieser Woche verschleppten Boko-Haram-Kämpfer weitere Mädchen in der gleichen Region. Nach einem Bericht der Zeitung Vanguard wurden dabei elf Mädchen gekidnappt.



Obama fordert entschlossenes Vorgehen

US-Präsident Barack Obama forderte ein international abgestimmtes Vorgehen gegen die Islamistengruppe. Polizei- und Militärexperten der USA wurden nach Nigeria entsandt, um die Mädchen zu finden. Auch Frankreich und Großbritannien sagten aktive Mithilfe zu.

Notwendig sei eine "internationale Mobilisierung" gegen diese "Terrororganisation", sagte Obama dem Fernsehsender ABC. Das Verbrechen sei "abscheulich". Möglicherweise werde es sich aber als das Ereignis erweisen, "das hilft, die gesamte internationale Gemeinschaft dazu zu bringen, etwas gegen diese entsetzliche Organisation zu tun".



Die Entrüstung nahm zu, nachdem sich Boko Haram am Montag in einem martialischen Video zu der Entführung bekannte. Boko-Haram-Chef Abubakar Shekau kündigte darin den "Verkauf", die "Versklavung" und die "Zwangsverheiratung" der Mädchen an. Die nigerianische Polizei setzte inzwischen eine Belohnung in Höhe von 300.000 Dollar für Informationen aus, die zur Befreiung der Schülerinnen führen.