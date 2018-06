Bewaffnete haben bei einem Anschlag auf einen Wochenmarkt im Nordosten Nigerias mindestens 24 Menschen getötet. Die Angreifer fuhren mit Motorrädern in das Dorf Kamuyya, schossen wahllos auf Menschen und ließen Sprengsätze explodieren. Viele der Toten seien Händler aus Nachbardörfern gewesen, die auf dem Weg zum Markt des Dorfes waren, berichteten die Bewohner. Anschließend sollen die Angreifer Häuser angezündet haben.



Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt, Beobachter gehen jedoch davon aus, dass es sich um Mitglieder der islamistischen Sekte Boko Haram handelt. Laut Augenzeugen suchten Mitglieder der Gruppe bereits vor etwa zwei Monaten das Dorf Kamuyya auf, um Geld von den Einwohnern einzutreiben.

Zuvor waren in der Nacht zum Sonntag acht Menschen bei einem Bombenanschlag in Jos in Zentralnigeria gestorben. Auch dieser könnte nach Auffassung von Beobachtern auf das Konto der Boko Haram gehen.



Die Gruppe mit Kontakten zu nordafrikanischen Al-Kaida-Ablegern ist seit 2009 verantwortlich für den Tod Tausender Menschen in Nigeria. Boko Haram will zumindest im muslimischen Norden des Landes einen fundamentalistisch-islamischen Staat errichten.

Im April hatten die Extremisten fast 300 Schülerinnen im nigerianischen Chibok entführt. Zuletzt wurde die Zahl der Verschleppten mit 223 angegeben. Mitte Mai bekannte sich der Boko-Haram-Anführer Abubakar Shekau in einem Video zu der Entführung. Er sagte, einige der Geiseln seien inzwischen zum Islam konvertiert. Eine Woche zuvor hatte er gedroht, die Mädchen sollten zwangsverheiratet oder versklavt werden.