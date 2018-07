Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Dienstag zu einem Staatsbesuch in China eingetroffen. Die Visite in Shanghai erfolgt vor dem Hintergrund der Krise in der Ukraine. Putins Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in der ostchinesischen Hafenmetropole gelten auch als Zeichen an den Westen, dass Moskau die Suche nach neuen Partnern intensiviert. Die EU und die USA haben in den vergangenen Wochen mehrere Sanktionen gegen Russland verhängt und drohen mit weiteren. China verhält sich in dem Streit weitgehend neutral.

Auf der Agenda der russisch-chinesischen Gespräche steht vor allem die wirtschaftliche Kooperation: Die beiden UN-Vetomächte wollen sich nach jahrelangen Verhandlungen auf russische Gaslieferungen an China einigen. Der staatliche russische Gaskonzern Gazprom hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, der auf 30 Jahre lautende Liefervertrag stehe kurz vor dem Abschluss. Russland will China 38 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr liefern – das entspricht derzeit rund einem Viertel des chinesischen Verbrauchs.

Am Dienstag wollte Putin in Shanghai zudem mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zusammenkommen. Beide nehmen an einem Sicherheitsgipfel asiatischer Länder teil. Truppen von Russland und China werden außerdem ein gemeinsames Militärmanöver abhalten.

Insgesamt sollen bei Putins China-Reise 43 Abkommen unterzeichnet werden. Geplant sind unter anderem der gemeinsame Bau eines großen Hubschraubers und eines Passagierflugzeugs. Die beiden Atommächte wollen zudem Militärmanöver vertraglich besiegeln. Auch Kooperationen in der Weltraumtechnik sind möglich.