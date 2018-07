Marine Le Pen lächelte breit, als sie am Sonntagabend in Paris vor die Presse trat. Rund 25 Prozent hatte der Front National (FN) geholt, die von ihr modernisierten Rechtsextremen wurden landesweit stärkste Partei. Ein Erdbeben.

Ähnliche Bilder in Kopenhagen und London, wo die Rechtspopulisten von der Dänischen Volkspartei (DF) und der britischen Unabhängigkeitspartei (Ukip) ebenfalls alle anderen Parteien hinter sich ließen. Auch in weiteren Ländern wuchs der rechte Rand: In Österreich legte die FPÖ stark zu und kam auf fast 20 Prozent. In Ungarn landete die rechtsextreme Jobbik auf dem zweiten Platz. In Griechenland holte die neofaschistische Goldene Morgenröte rund zehn Prozent. In Stockholm feierten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten ihren erstmaligen Einzug ins Europaparlament, in Deutschland bekam die NPD einen Sitz.

Der Kontinent rutscht nach rechts. Während die verschiedenen Rechtsaußenparteien im bisherigen Europaparlament gut 50 Mandate hielten, werden es im künftigen wohl mehr als 80 sein. Auch wenn die Gründe für die Erfolge von Land zu Land unterschiedlich sein mögen, zeigt sich ein durchgehendes Muster: Ressentiments gegen Zuwanderer sind mehrheitsfähig. Nationale und autoritäre Politikkonzepte gewinnen Anhänger. Die populistische Generalerklärung, eine abgehobene Elite sauge das einfache Volk aus, kommt an.

Schon früher zeigte sich: Nationalisten können kaum mit Nationalisten

Die direkten Folgen im Europaparlament werden begrenzt sein, einen rechten Rand gab es dort immer. Bereits 1979, als die Bürger der damals noch neun EG-Mitgliedsstaaten erstmals zur Abstimmung gerufen wurden, holten die italienischen Neofaschisten (MSI) vier Sitze und die dänische, rechtspopulistische Fortschrittspartei ein Mandat. 1984 sorgte der Front National schon einmal für ein politisches Erdbeben, als Jean-Marie Le Pen, der Vater der heutigen Parteichefin, gemeinsam mit neun anderen FN-Abgeordneten ins Europaparlament einzog und die Rechtsextremen dort erstmals stark genug waren für eine eigene Fraktion. 1989 dann ein Rechtsruck in Deutschland – die Republikaner unter Franz Schönhuber errangen sechs Mandate.

In jenem Jahr offenbarte sich jedoch erstmals ein Problem, vor dem die Rechtsaußenparteien auch in den kommenden Wochen stehen werden: ihre Uneinigkeit. Denn auch wenn Abneigung oder gar Hass auf die EU und auf (vor allem muslimische) Migranten sie einen – darüber hinaus gibt es wenig Gemeinsamkeiten. Manche Parteien sind offen antisemitisch, andere hingegen geben sich betont israelfreundlich. Manche haben ein reaktionäres Familienbild, andere befürworten die Homo-Ehe. Manche vertreten eine eher marktliberale Wirtschaftspolitik, andere wollen einen starken Sozialstaat (von dem Migranten natürlich auszuschließen sind).



Jedenfalls zerstritten sich, als es 1989 im Europaparlament um die Bildung einer extrem rechten Fraktion ging, die Nationalisten der verschiedenen Länder. Es ging um den Status Südtirols: Während Republikaner und FPÖ die Region als deutsch reklamierten, war der Landstrich für die neofaschistische MSI natürlich italienisch.

Dasselbe Bild knapp zehn Jahre später: Die 2007 gegründete Rechtsaußenfraktion ITS scheiterte nach weniger als einem Jahr an gegenseitigem Rassismus. Damals führte der Mord an einer Frau in Rom, begangen von einem Rumänen, in Italien zu hitzigen Debatten über sogenannte Ausländerkriminalität. Eine MSI-Europaparlamentarierin sorgte mit den Worten für Aufsehen, Rauben sei "für die Rumänen zu einem Lebensstil geworden". Ihre Fraktionskollegen von der Großrumänienpartei gifteten zurück: "Wir werden niemandem erlauben, unser Land zu beleidigen." Und verließen die Fraktion, die damit unter die Mindest-Abgeordnetenzahl rutschte.

Für die großspurig angekündigte, neue Rechtsaußenfraktion reicht es wohl nicht

So groß der Triumph für Marine Le Pen in Frankreich war, ihre europäischen Pläne sind offenbar nicht aufgegangen. Großspurig hatte sie im vergangenen November gemeinsam mit Geert Wilders, dem Anführer der islamfeindlichen, holländischen Freiheitspartei (PVV), die Bildung einer starken rechtsradikalen Fraktion angekündigt. Laut vorläufigen Ergebnissen wird daraus wohl nichts. Die erste Hürde zur Fraktionsbildung – der Gewinn von mindestens 25 Mandaten – ist kein Problem, die übersprang der Front National (22 Sitze) fast im Alleingang.

Die zweite Hürde aber erweist sich als schwieriger – die 25 Abgeordneten müssen aus mindestens sieben Ländern kommen. Selbst wenn Le Pens geplantes Bündnis mit den bisher diskutierten Partnern Lega Nord (Italien, 5 Sitze), FPÖ (Österreich, 4 Sitze), PVV (Niederlande, 3 Sitze) und Schwedendemokraten (2 Sitze) wirklich zustande käme, fehlen noch immer zwei weitere Parteien. In Belgien musste der Vlaams Belang in der Nacht um seinen Wiedereinzug zittern, in der Slowakei scheiterte die Nationalpartei (SNS) ersten Ergebnissen zufolge an der Fünf-Prozent-Hürde. Und von gemäßigteren Rechtspopulisten holte sich Le Pen bereits eine Absage. Die Dänische Volkspartei (DF, 4 Sitze) zum Beispiel schloss noch am Sonntagabend eine Zusammenarbeit aus. Auch die britische Ukip (über 20 Sitze) will mit offen rassistischen Parteien nichts zu tun haben.

Es ist ein durchgängiges Muster: Vor der Öffentlichkeit in ihren jeweiligen Heimatländern versuchen die einzelnen Parteien, so gemäßigt wie irgend möglich zu erscheinen – und grenzen sich deshalb wortreich gegen rechte Parteien in anderen Ländern ab, auch wenn die nur ein winziges Quäntchen weiter rechts stehen. So betonte AfD-Chef Bernd Lucke, dass er nichts mit der Ukip zu tun haben will. Die ihrerseits hielt Distanz zu fast allen anderen Rechtspopulisten. Die wiederum grenzen sich gegen offene Rechtsextreme ab, etwa von der ungarischen Jobbik. Und so weiter

Welche Folgen der Zuwachs am rechten Rand hat, hängt von den anderen Parteien ab

Doch selbst wenn Marine Le Pen die Bildung einer Fraktion gelingen sollte, wird diese im Europaparlament wenig Einfluss haben. Die Mehrheit der Proeuropäer ist immer noch riesig und der Einfluss einzelner Fraktionen auf Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene sowieso relativ gering. Indirekt aber könnte dieser Sonntag Europa verändern. Denn nun werden in jedem einzelnen Land die Diskussionen in den anderen Parteien beginnen, wie man dem rechten Rand Paroli bieten kann.

Die häufigste Reaktion ist die Übernahme von Forderungen. So rückten in Großbritannien die Tories schon deutlich nach rechts. Auch in Finnland hat die Regierung auf frühere Wahlerfolge der EU-Gegner bereits mit einem euroskeptischeren Kurs reagiert. Als erfolgreichste rechtspopulistische Partei galt lange Zeit die Dänische Volkspartei: Ohne an der Regierung beteiligt zu sein, setzte sie vor Jahren ihre zuwanderungsfeindlichen Forderungen durch. Den rechten Rand hat das eher gestärkt als geschwächt.