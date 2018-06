Der Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden würde gerne in seine Heimat zurückkehren. Er sei ein Patriot, sagte der 30-Jährige. Wenn er sich seinen Aufenthaltsort aussuchen könnte, würde er sich für die Vereinigten Staaten entscheiden, sagte Snowden in einem in der Nacht auf Donnerstag in Auszügen gesendeten Interview des Senders NBC.

Auf die Frage, ob er dafür eine Übereinkunft mit den Behörden, die ihm den Prozess machen wollen, aushandeln wolle, sagte Snowden: "Mir geht es in erster Linie nicht um mich." Vielmehr müssten die Überwachungsprogramme der Geheimdienste reformiert werden. Außerdem müsse sichergestellt werden, "dass der Familie, die ich zurückgelassen habe, und dem Land, das ich zurückgelassen habe, durch mein Handeln geholfen werden kann".

Ob ein Straferlass oder juristische Milde daheim möglich seien, könne er nicht beantworten. Das müssten die Behörden oder die Öffentlichkeit entscheiden, sagte Snowden. Sein Visum in Russland laufe am 1. August aus und er werde eine Verlängerung beantragen. Er betonte jedoch, dass Russland nicht sein eigentliches Ziel war, als er sich vor einem Jahr auf die Flucht machte. Ursprünglich sei er auf dem Weg nach Lateinamerika gewesen. Dort hinzukommen sei allerdings unmöglich geworden, nachdem die USA seinen Reisepass für ungültig erklärt hatten, sagte Snowden.

US-Außenminister fordert Snowden zur Rückkehr auf

Die USA werfen Snowden Landesverrat vor. Er hat Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes NSA offengelegt. In der Folge wurden die Beziehungen der USA zu mehreren Staaten stark belastet. In seinem Heimatland wird er per Haftbefehl gesucht. Snowden sagte, der "massive Bruch" der US-Verfassung durch den NSA habe ihm keine andere Wahl gelassen, als dessen weltweite Spähaktivitäten zu enthüllen.

Außenminister John Kerry forderte den Computerspezialisten am Mittwoch auf, zurückzukommen und sich der Justiz zu stellen. Wenn er wollte, könnte er noch heute einen Flug haben, sagte Kerry. "Ein Patriot würde nicht wegrennen."