Die syrischen Rebellen haben am Morgen nach eigenen Angaben mit dem Abzug aus der Stadt Homs begonnen. Drei Busse mit insgesamt 120 Kämpfern und Zivilisten hätten die Altstadt verlassen, sagte der Verhandlungsführer der Rebellen vor Ort, Abul Hareth al-Chalidi. Der Nachrichtensender Al-Arabija berichtete, der erste Bus mit 80 Kämpfern sei am Morgen abgefahren. Aktivisten veröffentlichten Fotos, auf denen Busse zu sehen sind, die ein nahezu vollständig zerstörtes Wohngebiet verlassen.

Etwa 1.200 Kämpfer sollen nach seinen Angaben von al-Chalidi die Stadt verlassen, damit sie den Truppen von Präsident Baschar al-Assad übergeben werden kann. Sie sollten einige Kilometer nördlich in die Städte Talbiseh und al-Dar al-Kabira gebracht werden.

Vor einigen Tagen hatte sich die syrische Regierung mit den Rebellen auf ein Abkommen zum Abzug der etwa 1.500 oppositionellen Kämpfer aus der Stadt geeinigt. Demnach werden im Gegenzug 70 Libanesen und Iraner freigelassen, die in Aleppo von islamistischen Rebellen gefangen gehalten werden. Zudem sagen die Rebellen in dem Abkommen zu, humanitäre Hilfe für zwei regierungstreue schiitische Dörfer bei Aleppo zuzulassen.

Mehr als zwei Jahre waren die Aufständischen, die noch mehrere Bezirke der Stadt kontrollierten, von den Regierungstruppen belagert worden. In den Vierteln hatte es zuletzt kaum noch Nahrungsmittel und medizinische Hilfe gegeben.

Homs ist die drittgrößte Stadt Syriens und war lange ein Zentrum der Rebellen. Seit Beginn einer Armeeoffensive im Februar 2012 verloren die Aufständischen jedoch immer mehr an Boden, zuletzt hielten sie nur noch die weitgehend zerstörte Altstadt und das Viertel Waer. Während sich in der Altstadt kaum noch Zivilisten aufhalten, leben in Waer noch mehrere Hunderttausend Menschen.