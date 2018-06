Es gab zwei Momente in den vergangenen Tagen, die den derzeitigen Zustand der trauernden Türkei am besten illustrieren. Es gibt da diese eine Fernsehaufnahme eines Bergarbeiters an der Unglücksmine in Soma, der nach Stunden gerettet wurde. Das Gesicht und die Kleidung schwarz von der Kohle, er kann kaum laufen, wird zu einem Rettungswagen geleitet. Das erste, was er zu der Sanitäterin sagt, ist: "Soll ich meine Stiefel ausziehen, damit die Bahre nicht dreckig wird?"

In den Nachrichten, in den sozialen Medien und auf den Demonstrationen, die seit gestern in Ankara, Istanbul, Izmir und anderen Städten stattfinden, fragen nun viele: Wie kann es sein, dass dieser arme einfache Arbeiter denkt, eine Trage sei wertvoller als er? Dieser Satz des 36-jährigen Bergarbeiters Murat Yalçın, der seit 12 Jahren in der Mine in Soma arbeitet, hat viele tief bewegt.

Der zweite Moment war der Besuch von Premierminister Tayyip Erdoğan am Unglücksort am Mittwoch. Es waren ungewohnte Bilder. Die Menschen empfingen und verabschiedeten Erdoğan mit Buhrufen und Rücktrittsforderungen. Sie schlugen auf sein Auto ein. Ein Foto zeigt, wie ein Berater von Erdoğan auf einen auf dem Boden liegenden Mann eintritt. Der Premierminister sprach im Rathaus von Soma Worte des Mitgefühls und der Trauer aus, er sagte, dass alles getan werde, was nötig sei, um den Unfall aufzuklären und Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Am Ende seiner Ansprache sagte er eben auch Sätze wie: Solche Dinge sind ganz gewöhnlich, sie passieren. Das liegt in der Natur der Sache. Dieser Beruf kann dieses Schicksal haben. Schaut, in England sind 1862 auch 204 Menschen bei einem Unglück gestorben.

Erdoğans Härte trifft seine Wähler

Es sind harte, zynische Worte, die die Worte des Mitgefühls an die Angehörigen der Kumpel völlig überlagert haben. Erdoğan ist zwar für seine autoritären Ansprachen bekannt und bei einem Teil der Bevölkerung beliebt; aber normalerweise richtet sich die Härte gegen politische Gegner oder, wie seit den Gezi-Protesten, gegen Türken, gegen Bürger, die ihn nicht wählen und die gegen seinen Regierungsstil protestieren.

Dieses Mal jedoch hat seine Härte die eigenen Wähler getroffen. Soma gehört zur Provinz Manisa. Dort holte die Regierungspartei AKP von Premierminister Erdoğan 46,9 Prozent bei den letzten Parlamentswahlen. Das ist reinstes AKP-Gebiet.

Und während der Premierminister die falschen Worte in Soma wählt, gehen die urbanen Gezi-Demonstranten dieser Tage wieder auf die Straßen Ankaras, Istanbuls, Izmirs und anderer Städte. Nicht nur für sich, und klar fordern sie auch den Rücktritt der gesamten Regierung; aber sie demonstrieren auch für jene, mit denen sie sonst wahrscheinlich nicht viel Berührung haben: für die Minenarbeiter, die ärmsten der Armen, und ihre Familien. Aus Solidarität tragen schwarze Trauerschleifen, Arbeiterhelme, Arbeiterstiefel und viele haben sich das Gesicht mit Kohle schwarz geschminkt.