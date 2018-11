Fünf Tage nach dem Bergwerksunglück von Soma sind in der Türkei 25 Personen festgenommen worden. Drei von ihnen legte die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend offiziell Fahrlässigkeit und eine Mitschuld am Tod von Menschen zur Last, gegen sie wurden Verfahren eingeleitet.



Unter den Festgenommenen waren auch zwei führende Mitglieder der Bergwerksleitung: Der Generaldirektor, Ramazan Dogru, und der Betriebsleiter Akin Celik, wie die türkische Nachrichtenagentur Dogan meldete. Sechs der Festgenommenen seien bereits wieder freigelassen worden, sagte Staatsanwalt Bekir Sahiner.



Bei dem Unglück am Dienstag waren 301 Kumpel in einer Mine in Soma ums Leben gekommen. Die Regierung hatte dem Zechenbetreiber bis zum Samstag öffentlich bescheinigt, alle Sicherheitsauflagen eingehalten zu haben. Die Mine sei regelmäßig inspiziert worden. Oppositionelle Abgeordnete dagegen verwiesen auf laxe Kontrollen. Mit der Aussage, Grubenunglücke seien nicht zu vermeiden, hatte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan wütende Massenproteste hervorgerufen.

Die Bergungsarbeiten waren am Samstag eingestellt worden, nachdem Bergungskräfte die Leichen der letzten beiden vermissten Bergleute gefunden hatten. Nach Aussage von Energieminister Taner Yildiz konnten 485 Bergleute nach dem Unglück aus der Mine fliehen oder wurden gerettet. Das Grubenunglück ist das schwerste in der Geschichte der Türkei.



Am Dienstag war in der Mine in Soma ersten Angaben zufolge ein Stromverteiler explodiert, danach brach ein verheerendes Feuer aus, das Kohle entzündete und giftige Gase freisetzte. Viele Kumpel starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

"Das Unternehmen ist schuld"

Einer der Bergarbeiter, der 24-jährige Erdal Bıçak, sagte, er gehe davon aus, dass das Unglück auf Fahrlässigkeit des Betreibers zurückzuführen sei. "Das Unternehmen ist schuld", sagte er. Die Manager hätten Geräte gehabt, die die Methangaskonzentration in der Luft gemessen hätten. "Die neuen Gaskonzentrationen sind zu hoch gestiegen, und sie haben es uns nichts gesagt."

Und auch die Sicherheitsinspektionen seien reine Augenwischerei gewesen, sagte der Bergmann. Die Inspekteure seien nie in die tiefer gelegenen Stollen der Soma-Mine gekommen und hätten keine Vorstellung davon gehabt, unter welch schlechten Bedingungen die Menschen dort gearbeitet hätten.

Ein vorläufiger Untersuchungsbericht, aus dem die Zeitung Milliyet am Samstag zitierte, geht davon aus, dass schwelende Kohle die Decke eines Stollens zum Einsturz brachte. Dem Bericht zufolge seien die Stützpfeiler lediglich aus Holz und nicht aus Metall gewesen, und es habe nicht genug Kohlenmonoxidsensoren gegeben.

Polizei will Proteste verhindern

Am Freitag waren die Sicherheitskräfte in Soma mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen gegen mehr als 10.000 Demonstranten vorgegangen. Sie machten den Grubenbetreiber und die Erdoğan-Regierung wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen und grober Fahrlässigkeit für die Tragödie mitverantwortlich. Grubenchef Alp Gürkan hatte sich 2012 damit gebrüstet, die Produktionskosten von 130 Dollar (rund 95 Euro) auf 24 Dollar pro Tonne Kohle gesenkt zu haben.



Am Samstag erhöhte die Polizei in Soma die Sicherheitsvorkehrungen, um neue Proteste zu verhindern. Laut einem Bericht des Fernsehsenders NTV wurden mehrere Rechtsanwälte, die Opfer und Hinterbliebene unterstützen wollten, nach einem Gerangel mit der Polizei verhaftet. Sie sollen sich geweigert haben, sich auszuweisen.

Die Republikanische Volkspartei (CHP) bekräftigte ihre Forderung nach Einführung internationaler Sicherheitsstandards. Ihr Abgeordneter Faik Öztrak sagte: "Wenn dies unterzeichnet worden wäre, hätte das Unternehmen in Soma vielleicht nicht die Kosten reduziert."

Der internationale Gewerkschaftsfunktionär Joe Drexler erklärte, er habe die Türkei zwischen 2008 und 2010 mehrmals besucht, um Behörden- und Regierungsvertreter zur Ratifizierung der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation zur Bergwerkssicherheit zu bewegen. "Ich habe keinen Zweifel, dass diese Katastrophe verhindert worden wäre, wenn diese Konvention akzeptiert worden wäre", sagte Drexler.