In der Ukraine-Krise gehen die Bemühungen um eine diplomatische Lösung weiter. Am Mittwoch trifft sich der Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Didier Burkhalter, in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Bei diesem Vermittlungsversuch wird es darum gehen, wie die Lage vor der Präsidentenwahl am 25. Mai in der Ukraine beruhigt werden kann. Burkhalter, der Schweizer Bundespräsident ist, hat eine Waffenruhe gefordert. Die OSZE will die Wahl mit mehr als 1000 Beobachtern begleiten und so einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherstellen.

Die USA wollen das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg in diesem Jahr boykottieren. Kein Vertreter der US-Regierung werde zu dem Treffen vom 22. bis 24. Mai nach Russland reisen, sagte eine Regierungsprecherin. Spitzenvertreter der Regierung würden zudem Führungskräfte großer US-Unternehmen in persönlichen Telefonaten dazu drängen, dem Forum fernzubleiben.

Die sieben führenden Industriestaaten wollen die Energieabhängigkeit von Russland durch mehr Importe von Schiefergas aus Nordamerika verringern. Dafür sollten die USA und Kanada Flüssiggas liefern, sagte Italiens Industrieministerin Federica Guidi nach einem G7-Treffen in Rom. Der britische Energieminister Ed Davey sagte, man habe eine strategische Entscheidung getroffen, "die russische Energiewaffe zu entschärfen". Dies werde allerdings dauern. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte ebenfalls, dass es keine rasche Lösung geben werde. Die USA hätten den Europäern mitgeteilt, dass sie frühestens Ende des Jahrzehnts mit Schiefergas-Lieferungen rechnen könnten.