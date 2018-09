(13:27) Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Lage in der Ukraine kommende Woche mit mehreren osteuropäischen Regierungschefs besprechen. Am Mittwoch werde die CDU-Politikerin die Ministerpräsidenten der Ukraine, Georgien und Moldau zu einem gemeinsamen Abendessen empfangen, kündigte eine Regierungssprecherin in Berlin an. Dabei solle es um "aktuelle Entwicklungen in der Region" gehen.





Der Ukrainer Arseni Jazenjuk, der Georgier Irakli Garibaschwili und der Moldauer Iurie Leanca werden den Angaben zufolge am Donnerstag an der Verleihung des Karlspreises in Aachen teilnehmen. Alle drei Länder haben mit abtrünnigen Regionen zu tun, die von Russland unterstützt werden: In Georgien sind dies Abchasien und Südossetien, in Moldau Transnistrien, und in der Ukraine Regionen im Osten nahe der Grenze zu Russland.