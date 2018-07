(13:32) Unter den vielen bewaffneten Uniformierten in Donezk ist eine Gruppe, deren Mitglieder sich als russische Kämpfer bezeichnen und angeben, Russland schützen zu wollen. Und sie hätten schon in Tschetschenien unter dem damaligen Präsidenten Kadyrow gekämpft. Das belegen Filmaufnahmen von Reportern von CNN und Vice. In den Videos zeigen sich die Uniformierten unmaskiert – im Gegensatz zu anderen prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Auf entsprechende Fragen antworten sie, sie seien Tschetschenen und hätten auch schon in Afghanistan gekämpft.



Der tschetschenische Präsident Kadyrow hatte sich mit Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges 1999 von der Unabhängigkeitsbwegung losgesagt und war auf die Seite Russlands gewechselt.



Die Bewaffneten in Donezk traten unter anderem am Montag am Rand einer prorussischen Veranstaltung auf, feuerten in die Luft, um Stärke zu demonstrieren. Viele Einwohner zeigten ihre Sympathie mit den Kämpfern, versorgten sie mit Wasser und anderen notwendigen Dingen.



Unter den Verletzten nach dem Kampf um den Flughafen Donezk sollen laut Bürgermeister Lukjantschenko auch Moskauer sein, weiterhin Bürger aus Tschetschenien.