Deutsche Wirtschaftsvertreter haben ein Zehn-Punkte-Programm für eine Lösung der Ukraine-Krise ausgearbeitet. "Regionaler Interessensausgleich, militärische Neutralität, Freihandel nach Ost und West" – das seien die vorrangigen Ziele, fordert der Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Forums, Rainer Lindner. Er setzt sich für einen sofortigen Waffenstillstand und einen politischen Neubeginn über Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine ein, berichtet der Tagesspiegel.

"Investitionen und Technologien werden nur dann in die Ukraine kommen, wenn Stabilität und Berechenbarkeit zurückkehren", schreibt Lindner. Er ist zugleich Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der eng mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verbunden ist. Das 1999 gegründete deutsch-ukrainische Forum setzt sich für die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine in Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft ein.



Die Deutsche Wirtschaft fürchtet erhebliche Schäden, wenn die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise verschärft werden. Im schlimmsten Fall könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,9 Prozentpunkte und im kommenden Jahr um 0,3 Punkte geschmälert werden, heißt es in einem streng vertraulichen Papier der EU-Kommission für die Bundesregierung.

"Brücken schlagen über Lager hinweg"

In dem Zehn-Punkte-Programm fordert das Forum unter anderem Gespräche am Runden Tisch als eine mögliche "Vorstufe zu einer nationalen Versammlung", eine Dezentralisierung und Stärkung der Regionen, Freihandelsabkommen der Ukraine nach Osten und Westen, Garantien für die russische Sprache und eine Verständigung über die zukünftige Energieversorgung der Ukraine.

Um eine Entschärfung der Krise bemüht sich zudem Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der zu einem Besuch in Kiew eingetroffen ist. Der SPD-Politiker will dort mit Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk und Außenminister Andrej Deschtschiza über die verfahrene Lage beraten. Steinmeier will auch nach Odessa fliegen, wo prorussische Kräfte die Abspaltung der Region fordern. Der Außenminister sprach von einem Versuch, "Brücken zu schlagen über die verschiedenen Lager hinweg".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt weiterhin auf Diplomatie. Sie sagte der Westfalenpost: "Militärisch ist die Krise nicht zu lösen". Sämtliche Gesprächskanäle müssten offen gehalten werden. An Gesprächen könnten alle beteiligt werden, die auf Gewalt verzichten. Mit Blick auf die Rolle Russlands sagte sie, die EU sei zu härteren Sanktionen bereit, wenn Russland sich nicht für die Stabilisierung der Region einsetze.

Nach dem Referendum über Autonomie am Sonntag hatten sich Donezk und Lugansk für unabhängig erklärt, Donezk sogar Russland um den Anschluss gebeten. Die ukrainische Übergangsregierung hält – ebenso wie die EU und die USA – die Referenden in Donezk und Lugansk für illegal.