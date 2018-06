(15:04) Wenn es nach Außenminister Frank-Walter Steinmeier geht, sollen an dem geplanten Runden Tisch keine Verantwortlichen der Gewalt in der Ostukraine teilnehmen. "Wenn Sie meine persönliche Einschätzung hören wollen, dann sind diejenigen, die Blut an den Händen haben, in der Regel nicht diejenigen, die an runden Tischen sitzen", so Steinmeier in Brüssel. Dort findet heute ein Treffen der EU-Außenminister zur Lage in der Ukraine statt. Die Zustände in der Ostukraine am Wochenende, sagt Steinmeier, seien teilweise anarchisch gewesen.