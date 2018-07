Im Ukraine-Konflikt werden die Forderungen nach einer zweiten Genfer Friedenskonferenz lauter. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte während seines Besuchs in Abu Dhabi, es müsse geklärt werden, warum die am 17. April in der Schweiz getroffenen Vereinbarungen nicht umgesetzt worden seien. Ban bot in diesem Zusammenhang erneut seine Hilfe bei der Vermittlung zwischen den Konfliktparteien in der Ukraine an. Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) machte sich erneut für eine zweite Konferenz in Genf stark.

Währenddessen versetzte die Regierung der Republik Moldau Soldaten an der Grenze des Landes in Alarmbereitschaft. Grund seien die Unruhen in der benachbarten Ukraine, teilten Staatspräsident Nicolae Timofti, Regierungschef Iurie Leanca und der Parlamentsvorsitzende Igor Coreman in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Eine spezielle Bedrohung wurde in der Erklärung nicht genannt, sie wurde aber veröffentlicht, nachdem eine Eliteeinheit der ukrainischen Armee in die Hafenstadt Odessa entsandt worden war. Russische Truppen sind auch in der separatistischen Republik Transnistrien stationiert, die Teil der Russischen Föderation werden will. Moldau, auch Moldawien genannt, wird von großen Teilen der Ukraine umschlossen. Etwa zehn Prozent der drei Millionen Einwohner sind ethnische Russen.



Die Hafenstadt Odessa, in die die moldawischen Soldaten entsandt wurden, wird seit dem Wochenende von Unruhen erschüttert. Am Freitag starben dort bei Straßenschlachten und einem Brand 46 Menschen. Am Sonntag hatten bis zu 3.000 mit Knüppeln Bewaffnete das Polizeigebäude attackiert, um prorussische Gefangene zu befreien. Prorussische Separatisten haben angekündigt, das Regierungsgebäude angreifen zu wollen.

Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Unterdessen hat das deutsche Verteidigungsministerium beschlossen, nach der Freilassung der westlichen Militärbeobachter vorerst an keinen weiteren Militärmissionen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine teilnehmen zu wollen. Bis zur Präsidentenwahl in der Ukraine, die am 25. Mai stattfinden soll, sei keine Entsendungen von Bundeswehr-Soldaten mehr geplant.

Der amtierende OSZE-Vorsitzende und Schweizer Bundespräsident Didier Burghalter will am Mittwoch nach Moskau reisen, um mit Präsident Putin über die Ukraine-Krise zu sprechen.

