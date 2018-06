Jeder setzte in der Ukraine am Sonntag sein Zeichen, ob aktiv oder passiv, ob freiwillig oder unfreiwillig. In weiten Teilen des Landes strömten die Bürger zur Präsidentenwahl und machten den Oligarchen Petro Poroschenko gleich im ersten Anlauf zum neuen Staatschef. Nach Auszählung von gut der Hälfte der abgegebenen Stimmen erreichte er die absolute Mehrheit.



Vor allem im Westen des Landes wurde die Wahl zu einem Fest für Demokratie. In Lwiw gingen 77,7 Prozent der Wahlberechtigten zur Abstimmung (der Landesdurchschnitt lag bei gut 60 Prozent).

Im Osten dagegen blieben viele Menschen zu Hause, weil sie nicht wählen wollten oder konnten. Angesichts der andauernden Gewalteskalation öffnete in den heftig umkämpften Gebieten Donezk und Luhansk nur ein Bruchteil der Wahllokale. Mehr als 3,5 Millionen Bürger hatten keine Möglichkeit, an dem Urnengang teilzunehmen. Das war landesweit etwa jeder zehnte Stimmberechtigte.

Zeichen der Unerbittlichkeit und Kompromisslosigkeit setzten am Wahltag vor allem die prorussischen Separatisten. Im Herzen von Donezk marschierten etwa 100 schwer bewaffnete Kämpfer des Bataillons Wostok (Osten) auf und feuerten aus Sturmgewehren Salven in die Luft. Rund 2.000 gleichgesinnte Demonstranten begrüßten die maskierten Männer begeistert mit "Russland, Russland!"-Rufen.

Anschließend zogen die Milizionäre zur Residenz des Oligarchen Rinat Achmetow. Der reichste und mächtigste Geschäftsmann der Ukraine hatte sich zuletzt für die Einheit des Landes stark gemacht. Nun demonstrierten die maskierten Milizionäre ihre "Hoheitsrechte" und übernahmen zeitweise die Kontrolle über das Anwesen des Multimilliardärs. Am Montagmorgen besetzten Separatisten den Flughafen von Donezk, der daraufhin den Betrieb einstellte.

Wer also geglaubt hatte, die Präsidentenwahl könne die Ukraine schnell befrieden, dürfte sich getäuscht sehen. Die Separatisten im Osten sabotierten die Wahl mit einer Mischung aus Erpressung und offener Gewalt. Über vielen Straßen hatten sie Plakate mit unmissverständlichen Warnungen aufgehängt: "Jeder, der die Befehle der Kiewer Junta ausführt, ist ein Faschist." Was "Faschisten" blüht, erfuhren mehrere Wahlleiter am eigenen Leib, die entführt oder verprügelt wurden.

Im besonders heftig umkämpften Slowjansk attackierten Paramilitärs am Sonntag erneut Posten der Regierungstruppen. Sie nahmen erstmals auch gezielt Journalisten unter Feuer und erschossen einen italienischen Fotografen sowie seinen Übersetzer. Ukrainische Truppen fanden laut Regierung die Leichen zweier prorussischer Separatisten an einer Straßensperre nahe Slowjansk. Es war also keineswegs leeres Gerede, wenn der selbsternannte Gouverneur von Donezk, Denis Puschilin, erklärte, ab Montag gelte das "Kriegsrecht" in der Region.

Dasselbe hatte sein Kampfgefährte Waleri Bolotow im Gebiet Luhansk schon zuvor getan. Stehen die Zeichen in der Ukraine also erneut auf Sturm? Die Signale, die der künftige Präsident Poroschenko nach seinem Triumph aussandte, waren doppeldeutig. Seine erste Reise werde ihn in den Osten des Landes führen, kündigte er an. "Ich will dort einen Dialog mit den Menschen führen", sagte er. Später ergänzte er aber, ein Gespräch könne es nur mit den friedlichen Einwohnern der Region geben.

Die Interimsregierung in Kiew warnte, sie werde ab Montag ihre sogenannte Anti-Terror-Operation im Osten des Landes "fortsetzen und verstärken". Der designierte Präsident gab sich milder. "Wer kein Blut an den Händen hat, kann mit einer weitgehenden Amnestie rechnen. Aber mit denen, die aus der Ukraine ein zweites Somalia machen wollen, die rauben und töten, kann es keinen Dialog geben", erklärte Poroschenko.