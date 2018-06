Nach den schweren antichinesischen Ausschreitungen in Vietnam haben bis zu 60.000 Arbeiter ihre Jobs verloren. In der Provinz Binh Duong im Süden des Landes hatten laut Sozialversicherungsbehörde die Bewohner zwölf Fabriken zerstört und zehn schwer beschädigt. So seien die Arbeitsplätze verloren gegangen.



Die meisten Fabriken gehörten chinesischen und taiwanesischen Geschäftsleuten. Seit Wochen kommt es in Vietnam zu Ausschreitungen gegen Chinesen. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 200 Menschen verletzt, es gab zwei Tote.



Die Demonstranten sind aufgebracht, weil China eine Ölplattform im Südchinesischen Meer errichtet hat – und zwar in Gewässern, die auch Vietnam für sich beansprucht. Im gesamten Land wurden etwa 400 Fabriken zerstört.



Bis zu 1.000 Krawallmacher waren festgenommen worden, die ersten 117 wurden am Sonntag zu bis zu drei Jahren Haft verurteilt. China hat damit begonnen, seine Landsleute aus Vietnam in Sicherheit zu bringen. Tausende wurden bereits mit Schiffen außer Landes gebracht.