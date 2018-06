Die Separatisten in der ostukrainischen Region Donezk wollen die ukrainischen Präsidentschaftswahlen am 25. Mai boykottieren. Die geplante Präsidentenwahl werde in dem abtrünnigen ostukrainischen Gebiet nicht stattfinden, verkündeten die Separatisten.



Ihr selbsternannter Wahlleiter Roman Ljagin sagte der russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass, dies sei aus technischen Gründen und unter Gesichtspunkten der Sicherheit unmöglich. Er schloss überdies nicht aus, dass Abspaltungsreferenden wie in Donezk und Lugansk auch in anderen Teilen des Südostens abgehalten werden könnten.



In einem international nicht anerkannten Referendum hatte sich nach Angaben der Separatisten eine überwältigende Mehrheit in den beiden Regionen für eine Abspaltung von der Ukraine ausgesprochen.