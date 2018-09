Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) von Präsident Jacob Zuma hat die Wahl in Südafrika gewonnen, wie die Auszählung der ersten Stimmen zeigt. Laut Wahlkommission kam der ANC auf 58,5 Prozent. Ausgezählt sind bislang rund 30 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl 2009 hatte die Partei des im Dezember gestorbenen Nationalhelden Nelson Mandela noch 66 Prozent erreicht.

Die oppositionelle Demokratische Allianz (DA) wird den ersten Ergebnissen zufolge Gewinne verbuchen können und auf knapp 30 Prozent kommen. Vor fünf Jahren waren es 16,6 Prozent. Die neue linksradikale Partei Kämpfer für Wirtschaftsfreiheit (EFF) des Populisten und ehemaligen ANC-Politikers Julius Malema kommt demnach auf knapp 4 Prozent.



Die Wahlkommission rechnet damit, dass die meisten Ergebnisse im Laufe des Donnerstags in Pretoria eintreffen. Das offizielle Endergebnis wird wohl erst am Freitag bekanntgegeben.

Die DA-Vorsitzende Helen Zille (63) beklagte zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Viele Lokale hätten zu spät geöffnet, in manchen hätte es nicht genug Wahlzettel oder Wahlurnen gegeben, sagte sie am Abend dem Nachrichtensender eNCA. Sie kenne aber noch nicht das Ausmaß der Probleme. Zille schloss eine Wahlanfechtung nicht aus. Auch die Vorsitzende der Wahlkommission, Pansy Tlakula, hatte in Pretoria Probleme in einigen der mehr als 22.000 Wahllokale eingeräumt.

ANC-Mitglied an Wahlstand getötet

Die Wahl war am Mittwoch fast überall weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings nahm die Polizei nach eigenen Angaben 97 Menschen fest, die an verschiedenen Orten versucht hätten, mit Protesten und Krawallen die Wahl zu stören. Zudem wurde dem ANC zufolge am Wahltag ein ANC-Mitglied an einem Stand der Partei in KwaDukuza (Provinz KwaZulu-Natal) getötet. Der ANC beschuldigte Anhänger einer Oppositionsgruppe, die Tat geplant und ausgeführt zu haben.

Bei der fünften Wahl seit Ende des rassistischen Apartheidsystems waren mehr als 25 Millionen Südafrikaner aufgerufen, das nationale Parlament und den Nationalrat der Provinzen zu bestimmen. Trotz vieler Korruptionsskandale wird wahrscheinlich erneut der ANC das Land führen. Der ANC regiert Südafrika in einem Bündnis mit dem Gewerkschaftsverband Cosatu und der kommunistischen Partei SACP seit Ende der Apartheid 1994. Die Mehrheit vor allem der Schwarzen vertraut dem ANC trotz großer sozialer Probleme, hoher Kriminalität, wuchernder Korruption und Misswirtschaft .