US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hofft nach dem Gefangenenaustausch mit den Taliban auf ein Ende des Konflikts mit den afghanischen Rebellen. Die USA hatten am Samstag unerwartet fünf Taliban aus dem Gefangenenlager in Guantánamo entlassen. Im Gegenzug ließen die Taliban den US-Soldaten Bowe Bergdahl nach fünf Jahren Gefangenschaft frei. Bergdahl wurde am Sonntag nach Deutschland ausgeflogen und in einem Militärkrankenhaus im rheinland-pfälzischen Landstuhl untersucht.



Der Austausch könne möglicherweise eine "neue Brücke für neue Verhandlungen" sein, sagte Hagel vor Journalisten auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan. "Ob das zu einem neuen Durchbruch mit den Taliban führen kann, weiß ich nicht. Hoffentlich wird es das", sagte Hagel.

Auch die afghanische Regierung hofft, rasch Friedensverhandlungen mit den Islamisten aufnehmen zu können. Der Austausch zeige, dass alle Seiten bereit seien, Vertrauen aufzubauen und die Friedensgespräche "in naher Zukunft" zu beginnen, sagte Ismail Kasimyar vom Hohen Friedensrat. "Wir sind sehr optimistisch, dass die Freilassung dieser hochrangigen Taliban-Mitglieder den Friedensprozess voranbringen wird." Der Hohe Friedensrat soll im Auftrag des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai Friedensverhandlungen mit den Taliban führen.

Ein Taliban-Sprecher warnte aber davor, zu viel in die Freilassung der Guantánamo-Häftlinge hineinzuinterpretieren. Es habe sich lediglich um "einen Austausch von Kriegsgefangenen" gehandelt, sagte ein Sprecher. Es handle sich nicht um einen "politischen" Vorgang, "es wurde nicht für den Friedensprozess gemacht".



Der US-Soldat Bowe Bergdahl war am Samstag nach fast fünf Jahren Gefangenschaft in Afghanistan auf Vermittlung Katars freigekommen. Als Gegenleistung übergaben die USA fünf Taliban-Kämpfer an Katar. Bergdahl war Ende Juni 2009 aus einem US-Militärstützpunkt nahe der afghanischen Grenze zu Pakistan verschwunden. Später teilten die Taliban mit, sie hätten Bergdahl entführt. Verhandlungen zur Freilassung des heute 28-jährigen Soldaten scheiterten mehrfach, stattdessen tauchte er wiederholt in Propagandavideos der Aufständischen auf.



Bergdahl soll in Lebensgefahr gewesen sein

Bei den fünf freigelassenen Häftlingen handelt es sich um ehemals hochrangige Taliban-Mitglieder. Unter ihnen sind der als Taliban-Innenminister festgenommene Chairullah Chairchwa sowie ein Vize-Verteidigungsminister und stellvertretender Geheimdienstchef der 2001 gestürzten Taliban-Regierung.



In den USA wurde die Freilassung der Taliban von den Republikanern scharf kritisiert. Der Austausch sei illegal, sagten der Abgeordnete Howard McKeon und der Senator James Inhofe. Die US-Regierung wäre gesetzlich verpflichtet gewesen, den Kongress 30 Tage vor der Freilassung zu informieren. Sie hätte zudem erklären müssen, wie sie der Bedrohung durch die Terrorverdächtigen begegne.

Das Weiße Haus begründete den Handel mit "einzigartigen und zwingenden Umständen". Verteidigungsminister Hagel sagte, nach Geheimdienstinformationen sei Bergdahl in Lebensgefahr gewesen und habe so schnell wie möglich gerettet werden müssen.

Etwa 18 Taliban hatten Bergdahl am Samstagabend übergeben. Mehrere Dutzend US-Spezialkräfte waren bei dem Austausch im Osten Afghanistans in der Nähe der pakistanischen Grenze dabei.



Nach US-Angaben hatten die Taliban im November Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Nachdem die USA ein Lebenszeichen von Bergdahl erhalten habe, hätten indirekte Gespräche begonnen, die in der vergangenen Woche intensiviert geworden seien. Nach der Behandlung in Deutschland soll Bergdahl ins San Antonio Military Medical Center nach Texas gebracht werden.