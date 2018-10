Der CDU-Politiker Günther Oettinger soll EU-Energiekommissar bleiben. Aus Kreisen der Union wurde bestätigt, dass der 60-Jährige bei der Sitzung des CDU-Präsidiums einstimmig als Kandidat für das Energie-Ressort in Brüssel nominiert wurde. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte den Wunsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ebenfalls.

Merkel soll die Personalie demnach gegen den anfänglichen Widerstand der SPD durchgesetzt haben. Auch in der CSU hatte es Vorbehalte gegen Oettinger gegeben. Welches Ressort der 60-Jährige künftig ausübt, ist aber noch nicht entschieden. Eine Festlegung auf das Ressort werde "zu gegebener Zeit" vereinbart, sagte Seibert. Formal muss der künftige Kommissionspräsident über die Zuständigkeiten entscheiden.

In der vergangenen Woche hatte die große Koalition den Streit über den deutschen Kommissarposten offiziell beigelegt: Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel einigte sich mit Merkel darauf, dass die SPD auf einen EU-Kommissarposten für ihren europäischen Spitzenkandidaten Martin Schulz verzichtet. Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören, will Schulz nun im Gegenzug bei der Wiederwahl zum Präsidenten des EU-Parlaments unterstützen – allerdings zunächst für 2,5 Jahre.



Eine Erweiterung der Amtszeit auf die volle Legislaturperiode von fünf Jahren, die zwischenzeitlich diskutiert wurde, um der SPD entgegenzukommen, soll es nicht geben.

Vom Wahlverlierer zum Kommissar

Merkel hatte Oettinger 2010 nach Brüssel geschickt, nachdem er als baden-württembergischer Ministerpräsident wiederholt in die Kritik geraten war. Anfänglich galt Oettinger als Fehlbesetzung auf dem Posten des Energiekommissars. Es gelang ihm aber nach und nach, sein Profil in Brüssel zu schärfen.



Oettinger sei mit seiner Kompetenz und Erfahrung "erste Wahl" für die wichtige Aufgabe in der EU-Kommission, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Herbert Reul. Er erwarte, dass Oettinger in der kommenden Amtsperiode ein Kernressort besetzen werde, "in dem er die Wettbewerbsfähigkeit der EU entscheidend mitgestalten kann".

Möglicherweise kann sich Merkel auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag auch mit ihrem Wunschkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten, dem Luxemburger Jean-Claude Juncker, durchsetzen.