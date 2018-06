Den besten Blick über die Sechs-Millionen-Stadt Belo Horizonte hat man von einer Knutschbar aus, im 24. Stockwerk eines Hochhauses im alten Stadtzentrum. Der Portier im Erdgeschoss mustert sorgfältig die Ausweise, ein altersschwacher enger Aufzug ruckelt bis zur Etage 23 hoch. Dann steigt man noch ein paar Stufen durch ein beklemmendes beiges Treppenhaus.



Kaum zu glauben, dass die "Top Bar" einmal zu den feinsten Adressen der Stadt gehörte: Als sie 1960 ihre Türen öffnete, musste man eine Empfehlung aus der feinsten Gesellschaft vorweisen, um überhaupt einen Platz in den Bertoia-Stühlen zwischen Palmen und Kunstwerken zu ergattern und gemixte Drinks nach den neuesten amerikanischen Rezepten bestellen zu dürfen.



Heute ist das ein bisschen anders. Besucher nehmen auf Zweiersitzen Platz, die kleinen Schulbänkchen gleichen und einen abwaschbarem Kunstlederbezug vorweisen. Die Tischchen sind festgeschraubt wie bei McDonald’s. Unmittelbarer Beckenkontakt der Gäste ist unvermeidlich und erwünscht und die Rückenlehnen sind so hoch, dass man diskret ein wenig runterrutschen kann; dann sieht keiner mehr was. Chris de Burgh und Whitney Houston singen, seit ein paar Minuten sind zusätzlich Schmatzgeräusche von zwei Bänkchen weiter hinten zu vernehmen.



Die High Society war schon lange nicht mehr hier

Aber der Blick! Vorne, wenn man aus den großzügigen Panoramafenstern der Top Bar schaut, durchschneidet die Hauptstraße Afonso Pena die Stadt, wie mit dem Lineal gezogen, bis an den Horizont. In rechten und in 45-Grad-Winkeln gehen davon die Seitenstraßen ab, man kann sie gut sehen, denn es ist Stauzeit, Scheinwerfer an Rücklicht. In der Ferne erblickt man die Berge: Serra do Curral, "das Hügelland der Ställe", weil es da früher einmal Landwirtschaft gab.



Belo Horizonte, die "Stadt der schönen Horizonte", die nichts dergleichen vorzuweisen hat, wurde mit der Republik Brasilien gegründet, Ende des 19. Jahrhunderts auf einem Reißbrett geplant. Hier, mitten in den Weiden und Kaffeeplantagen des Hochlands, sollte die Zukunft entstehen. Planquadrate verhießen Ordnung und Fortschritt. Keinesfalls wollte man krumme Straßen bauen. Lieber wurden rauschende Flüsse in Kanalrohre unter der Stadt verbannt.

Nebenan in der Top Bar hat gerade ein weiteres Pärchen Platz genommen. Sie ist im Trägerhemdchen gekommen und friert, er trägt ein schwarzes Muskelhemd und ist nervös. Ein erstes Date, die Dinge laufen nicht richtig. Er setzt sich besonders breitbeinig an den Gang, wie Latino-Machos es immer tun, wenn sie verunsichert sind.



Die High Society von Belo Horizonte hat sich hier schon lange nicht mehr blicken lassen: nicht in der Top Bar und überhaupt nur noch selten im alten Zentrum der Stadt. Zwar wurden vor einigen Jahren historische Gebäude und Plätze renoviert, der Stadtkern ist wieder schön geworden, aber für die Ladenbesitzer läuft das Geschäft nicht und die Lokale ziehen kaum zahlungsfähige Kundschaft an. Auf den Straßen, sagen die Anwohner, werde man häufig ausgeraubt. Um den nahen Stadtpark haben sie einen hohen Zaun gezogen, damit Bettler dort nicht schlafen.

In den Jahrzehnten ab 1950, als die Hoffnung groß war und das Wachstum der Stadt rasant, konnte man in Belo Horizonte mit einem einfachen Trick sehr wohlhabend werden: mit dem "Modelo Ibérico". Der Vater der heutigen Präsidentin Dilma Rousseff zum Beispiel, ein Einwanderer aus Bulgarien, hat es so gemacht. Er besorgte sich einen gut bezahlten Job – Pedro Rousseff war Anwalt und Unternehmer – legte Monat für Monat etwas zurück und kaufte sich am Ende ein Haus dafür, irgendwo in den Planquadraten. Dann das nächste und dann das nächste Haus. Damals nahmen die Menschen selten einen Kredit auf: Es floss ja genug Geld in diese Stadt, sodass sich niemand zu verschulden brauchte, ringsum erlebte die Minen- und Schwerindustrie eine Blüte. Die akkumulierten Mieten haben manches Dynastievermögen begründet.