Die Kritik aus Berlin ist ungewohnt deutlich: Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, auf den angekündigten Bau von neuen Wohnungen in den besetzten Gebieten zu verzichten. "Dieser Schritt birgt die Gefahr, dass die Bemühungen für eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern weiter erschwert werden", sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz. Die Bundesregierung sei äußerst besorgt. Gerade jetzt seien beide Seiten dringend aufgerufen, Vertrauen zu schaffen und auf "einseitige, provokative Schritte" zu verzichten. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union hatten die Pläne ebenfalls kritisiert.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nahm wegen der Baupläne Kontakt zu seinem israelischen Kollegen Avigdor Lieberman auf. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sprach er von einem "besonders heiklen Moment" im Friedensprozess. Jetzt müsse alles getan werden, "um die Hoffnung auf eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung nicht zu begraben". Zugleich hoffe Steinmeier, dass die Palästinenser-Regierung die Vorbereitung für die überfälligen Wahlen eines neuen Präsidenten und eines Parlaments vorantreibe.

Israel hatte den geplanten Bau von etwa 1.500 zusätzlichen Wohneinheiten in den Palästinensergebieten am Donnerstag angekündigt. Bauminister Uri Ariel hatte dies mit der Bildung der neuen Palästinenser-Regierung unter Einbeziehung der radikal-islamischen Hamas begründet, die er als "terroristische Regierung" bezeichnete. Nach Presseberichten sollen die Wohnungen in sieben Siedlungen in den besetzten Gebieten gebaut werden.

Die palästinensische Einheitsregierung war am Montag vereidigt worden. Sie ist das Ergebnis eines Aussöhnungsabkommens zwischen der PLO und der radikalislamischen Hamas.

Die meisten Staaten betrachten die jüdischen Siedlungen als illegal. Ihre Zukunft ist ein Kernbestandteil der Friedensgespräche zwischen Palästinensern und Israel, deren bislang letzte Runde im April scheiterte.