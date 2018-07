Die konservativen Regierungschefs der EU sind weiter zerstritten in die Frage, wer nächster Präsident der EU-Kommission werden soll. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) konnte bei einem Mini-Gipfel die Gegner des konservativen Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker nicht von ihrer Ablehnung abbringen. "Personalien waren nicht Schwerpunkt der Diskussion", sagte Merkel nach dem Treffen mit dem britischen Premier David Cameron, dem schwedischen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt und dem niederländische Regierungschef Mark Rutte auf dem Landsitz der schwedischen Regierung in Harpsund.



Merkel bekräftigte, dass sie für Juncker eintrete: "Ich möchte es so." Die Staats- und Regierungschefs der EU würden dem EU-Parlament nun einen Personalvorschlag machen. "Wenn wir klug sind, dann respektieren wir uns doch als unterschiedliche Institutionen." Auch hier seien Drohungen fehl am Platze. Die Regierungschefs seien sich völlig gewiss, dass dann auch die Stimmen des Parlaments benötigt würden. Deshalb sei Ratspräsident Herman von Rompuy beauftragt worden, einen Vorschlag zu unterbreiten.

Vor allem Großbritannien hat sich öffentlich offensiv gegen Juncker positioniert. Cameron machte seine Skepsis gegen den früheren luxemburgischen Regierungschef und Euro-Gruppen-Chef deutlich.



Alle Regierungschefs unterstrichen in ihren Erklärungen, dass vor Personalentscheidungen die inhaltliche Ausrichtung der künftigen EU-Kommission festgelegt werden solle. Es gehe vor allem um Wachstum und Beschäftigung, so Rutte. Es gehe darum, den gemeinsamen Markt zu vertiefen, "ehrgeizige Handelsabkommen" zu schaffen, die Freizügigkeit zu gewährleisten, dabei aber den Missbrauch der Sozialsysteme zu verhindern, so der niederländische Regierungschef. Zudem seien sie sich einig gewesen, unabhängiger von Energieimporten zu werden und das Subsidiaritätsprinzip der EU stärker zu beachten. Cameron sagte, Großbritannien wolle, dass sich die EU reformiere.

Nach Angaben des britischen Premierministers einigten sich die Regierungschefs auf eine gemeinsame Linie im Kampf gegen Sozialmissbrauch in der EU. Die vier Staaten hätten sich auf eine Zusammenarbeit verständigt, um "den Missbrauch der Freizügigkeit zu bekämpfen", sagte Cameron. Gemeinsam wollten sie erreichen, dass die EU sich in der Frage "als Antwort auf die Sorgen der Wähler" verändere.

Widerstand gegen Juncker groß

Seit Montagabend beraten sich Merkel und ihre Amtskollegen auf dem Landsitz der schwedischen Regierung. Die konservative Londoner Regierung hatte wiederholt deutlich gemacht, dass sie sich einen reformfreudigeren Mann als den 59-jährigen Juncker an der Spitze der EU-Kommission wünscht. Neben Schweden und den Niederlanden haben auch Italien und Ungarn Zweifel an einer Ernennung Junckers.



Der frühere luxemburgische Regierungschef war bei der Europawahl im Mai als Spitzenkandidat der Konservativen angetreten, die stärkste Kraft im EU-Parlament wurden. Daraufhin hatte das Parlament von den Regierungen verlangt, ihn vorzuschlagen.