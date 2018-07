Das Jahr 2014 wird noch eine Weile seine historische Magie behalten – weil das Jahr 1914, also der damals begonnene Erste Weltkrieg, immer noch seine Schatten auf das Heute wirft. Zuweilen an unverhoffter Stelle! So stellte Daniel Barenboim, ein großartiger Künstler mit einem politischen Weltgewissen, am Wochenende seinem Konzert im Wiener Musikvereinssaal (Hauptwerk war Burckners naturromantische 4. Symphonie) das überaus selten zu hörende Requiem von Max Reger voran.

Es wurde komponiert im Jahr 1915 nach Worten von Friedrich Hebbel. Diese Komposition "zählt zu den ganz wenigen Werken, die den Krieg mit dem Bewusstsein des Todes verbinden und mahnend der Toten des Krieges gedenken", schrieb dazu der österreichische Musikwissenschaftler Otto Biba. Ein solche historisch überlegte, diskret-deutliche Programmentscheidung – das ist typisch Barenboim. Wie es auch sein letztlich gescheiterter Versuch war, das Wiener Publikum beim Neujahrskonzert 2014 für einmal davon abzuhalten, den obligatorisch abschließenden Radetzkymarsch fetzig mitzuklatschen – jenen Marsch, unter dessen Klängen die österreichischen Soldaten 100 Jahre zuvor ins mörderische Kämpfen und Sterben geschickt wurden. Barenboim konnte der Sache nur noch dadurch die Spitze brechen, dass er während des Marsches durch das ganze Orchester stieg und jedem Mitglied per Handschlag ein gutes neues Jahr entbot – auch das ein anrührend humane Geste!

Vor genau zehn Jahren, 2004, wurden zum 1. Mai zehn neue Staaten in die EU aufgenommen: die drei baltischen Länder, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien – nicht zu vergessen natürlich Zypern und Malta. Wenn man damals zwischen Budapest, Bratislava, Wien und Linz die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten erlebte und die Feuerwerke über der Donau in der Nacht zum 1. Mai, konnte einem die historische Bedeutung dieser Erweiterung gar nicht verborgen bleiben: Mit diesen neuen Mitgliedern wurde nicht zuletzt der k.u.k.-Raum wenigstens kulturell und kommunikativ, natürlich auch in gewisser Weise wirtschaftlich, wieder eröffnet. 90 Jahre zuvor war er mit dem Krieg und, vier Jahre sowie Millionen Tote später, mit den Pariser Vorortverträgen zerschlagen worden.

Nicht, dass es nicht auch heute in diesen Ländern und zwischen ihnen massive Spannungen gibt – wie auch in den 100 Jahren vor 1914: Doch dieses Wiedererstehen eines Erfahrungsraumes erkennt man von Wien aus deutlicher und glücklicher als in dem immer noch reichlich provinziellen Berlin oder Hamburg.

Dort – und bis nach London – schwatzt man heute gerne über das "alte Europa", für das auch jemand wie Jean-Claude Juncker stehe. Einmal ganz abgesehen davon, wie modern es heute ist, jemanden mit vielen Erfahrungen und deswegen auch mit einer scheinbar müde wirkenden Skepsis schnöde zum alten Eisen zu werfen: Merkt denn niemand, dass dieses angeblich "alte Europa" und die vermeintlich "alten Europäer" viel weiter nach vorne weisen als die Jungspunde?



Jungspunde, für die historisches Bewusstsein aus lauter Fremdwörtern besteht und die nach einer neuen "Erzählung" für Europa verlangen, weil nicht einmal das Drama um die Ukraine oder das Aufkommen national-populistischer Parteien allüberall ihnen klar machen kann, dass das Thema "Krieg oder Frieden" auch 100 Jahre nach 1914 keineswegs restlos abgetan ist. Dass die in den EU-Verträgen beschworene – und nun gerne lächerlich gemachte oder verhöhnte – ever closer Union, die immer engere europäische Einheit, eine Überlebensvoraussetzung für diesen Kontinent, seine Werte und seine freiheitliche demokratische Kultur in den kommenden Epochen ist!



Diese angeblich moderne Verachtung des "alten Europa" ist in Wirklichkeit die im Gewande des Fortschritts auftretende Rückwärtsgewandtheit, um nicht gleich rundum zu sagen: die "Reaktion" – mentaler Separatismus als nationale Selbstbeschädigung. Wohl wahr, die EU, wie übrigens jede andere politische Ordnung auch und erst recht eine ausgedünnte Union, hat wahrscheinlich so viele Flöhe wie ein Hund. Aber ist dies ein Grund, den Hund zu prügeln?