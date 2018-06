Erstmals hat ein US-Gericht von der Regierung auferlegte Flugverbote für verfassungswidrig erklärt. Die Rechte von 13 Personen auf der sogenannten No-Fly- Liste seien verletzt worden, weil ihnen keine adäquate Möglichkeit gegeben worden sei, dagegen Einspruch zu erheben, entschied US-Bundesrichterin Anna Brown. Die 13 Personen hatten 2010 dagegen geklagt, dass sie auf der Flugverbotsliste gelandet waren.



Wenn man einmal auf der Liste stehe, könne man als Reisender dagegen nicht auf sinnvolle Weise vorgehen, erklärte Brown in ihrem Urteil. Eine ganz normale Reise werde so zur Odyssee. "Es ist unbestritten, dass das Auftauchen auf der Liste für die Betroffenen bedeutet, dass diese Personen weder Flugzeuge in die USA noch aus den USA heraus besteigen können", formulierte Brown in ihrem 65 Seiten umfassenden Urteil. Dies schränke die Reisefreiheit enorm ein, die eine "wichtige Freiheit der Bürger einer freien Gesellschaft" sei. "Das Recht auf Reisen kann Staatsbürgern nicht einfach ohne Prozess entzogen werden."

Brown forderte das US-Heimatschutzministerium auf, eine neue Prozedur für einen Einspruch zu erarbeiten. Die Regierung müsse dabei auch offenlegen, warum die Person auf der Liste als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft worden sei. Eine Sprecherin des US-Justizministeriums erklärte, Regierungsanwälte müssten das Urteil erst prüfen, bevor sie darauf reagieren. Hina Shamsi von der American Civil Liberties Union sagte: "Das sollte der US-Regierung als Weckruf dienen."