Die Verhandlungen im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland sind kurz vor Ablauf eines russischen Ultimatums ergebnislos abgebrochen worden. Ein Krisengespräch unter Vermittlung von EU-Energiekommissar Günther Oettinger in Kiew habe keine greifbare Lösung gebracht, sagte Sergej Kuprianow vom russischen Gazprom-Konzern. "Wir haben keine Einigung erzielt und die Chancen sind gering, dass wir uns noch einmal treffen", sagte Gazprom-Sprecher Sergej Kuprianow. Obwohl der Ukraine ein Lieferstopp nun unmittelbar bevorsteht, hält die EU-Kommission eine Einigung allerdings weiterhin für möglich.

Falls die Regierung in Kiew bis zum Ablauf des Ultimatums um 8.00 Uhr MESZ nicht Schulden in Höhe von umgerechnet 1,44 Milliarden Euro begleiche, werde Gazprom seine Lieferungen an das Nachbarland einstellen, sagte Sprecher Kuprianow. Dies hätte auch Auswirkungen auf mehrere EU-Staaten.

An den Verhandlungen waren EU-Energiekommissar Günther Oettinger, der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk sowie der Chef des russischen Gazprom-Konzerns, Alexej Miller, beteiligt.



Bei den Verhandlungen geht es um ausstehende Zahlungen der Ukraine an Russland sowie um den künftigen Gaspreis. Das vorliegende Angebot der russischen Seite hatte Kiew als zu hoch abgelehnt. Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte 385 Dollar pro 1.000 Kubikmeter Gas als letztes Angebot bezeichnet und damit gedroht, die Gasversorgung zu kappen, wenn bis Montagmorgen keine Einigung erzielt werde und keine Zahlungen seitens der Ukraine eingegangen seien.

Gazprom-Vertreter Kuprianow sagte, Moskau erwarte weiterhin bis Montagmorgen die Zahlung von 1,95 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 1,44 Milliarden Euro). Russland habe die Frist dreimal verlängert und sei nun dazu nicht mehr bereit.



Nur die Ukraine akzeptierte Plan der EU

Die EU-Kommission teilte mit, Oettinger habe bei dem Gespräch in Kiew einen Lösungsvorschlag unterbreitet. "Die ukrainische Seite war bereit, dies zu akzeptieren, aber die russischen Partner für den Augenblick nicht."

Der Vorschlag sah demnach vor, dass die Ukraine am Montag eine Milliarde US-Dollar an Russland zahlt. Die übrigen offenen Rechnungen hätten bis Ende des Jahres in sechs Raten gezahlt werden sollen, Zahlungen für zukünftige Lieferungen hätten wie vertraglich vereinbart geleistet werden müssen. Im Winter hätte das Land laut Vorschlag 385 US-Dollar pro 1.000 Kubikmeter zahlen müssen, im Sommer 300 US-Dollar "oder ein paar Dollar mehr".

Die Ukraine bezieht die Hälfte ihres Gasbedarfs aus Russland und leitet 15 Prozent des in Europa verbrauchten russischen Gases durch ihr Staatsgebiet. Ein Lieferstopp Russlands hätte auch Auswirkungen auf mehrere EU-Staaten.