Sie singen auf der Flucht. "Sprüht, sprüht, sprüht das Tränengas!", rufen die Protestierenden, als sie die breite Istiklal-Straße hinunterlaufen. Dann schießen die Wasserwerfer von vorne und von der Seite. Sekunden später ziehen dichte Schwaden Tränengas über diesen Teil der der Haupteinkaufsstraße in der Mitte Istanbuls. Manche der Protestierenden sind zu langsam oder haben keine Gasmasken, eine Frau liegt röchelnd auf dem nassen Pflaster.

Das ist die Frontlinie am Samstagabend in Istanbul. Wobei Front vielleicht zu sehr nach echtem Kampf klingt. Dabei kämpft vor allem die eine Seite, die Staatsgewalt, während die Protestierenden Boden verlieren, fliehen, singen und schreien. Zum Jahrestag der landesweiten Gezi-Proteste hat der türkische Staat die Istanbuler Innenstadt brutal gesäubert und in eine riesige Polizei-Sperrzone verwandelt. Ein verstörender Sieg über die eigenen Bürger.

Es beginnt mittags, als der Gezi-Park selbst, Ursprung der Proteste, abgeriegelt wird. Um drei Uhr rücken die Polizisten in Ketten über den Taksim-Patz vor, vertreiben eine kleine Gruppe Aktivisten, die sich mit Büchern in der Hand auf den Boden gesetzt hatte. Gegen halb sechs stehen die Beamten schon hundert Meter in der Istiklal und allen anderen angrenzenden Straßen.

Eigentlich war eine Demonstration geplant für sieben Uhr auf dem Taksim-Platz, aber dort kommt lange vorher niemand mehr hin. In den Cafés sitzen noch ein paar wenige irritierte Touristen und viele, viele Polizisten. Manche haben die Köpfe auf die Tische gelegt und dösen. Ihr Gouverneur hat für heute alle Urlaube abgesagt, die Schichten auf bis zu zwölf Stunden verlängert. 25.000 Polizisten sollen insgesamt im Einsatz sein. Mehr als Protestierende auf den Straßen.

"Wir sind hier, um Gezi neu zu starten"

Nur ein Teil von ihnen trägt Uniformen. Viele sind in Zivilkleidung, meist Jeans und ein buntes Hemd oder T-Shirt. Auf dem Rücken haben sie alle einen schwarzen Rucksack geschnallt. Oben ragt der Schlagstock heraus. Die Staatsgewalt tarnt sich vor seinen eigenen Bürgern. Jeder kann ein Polizist sein, jeder plötzlich losschlagen.

In einer kleinen Seitengasse der Istiklal sitzen noch knapp hundert Menschen auf dem Boden. Manche tragen Fahnen mit dem Schriftzug von Taksim Dayanisma (Taksim Solidarität), den Organisatoren des Protests im vergangenen Jahr. Es ist kurz vor acht Uhr am Abend, seit gut einer Stunde wollten sie auf dem nur zwei Häuserblocks entfernten Taksim-Platz demonstrieren. Stattdessen bedrängen mehrere Reihen schwer gepanzerter Polizisten sie. Auch mehrere Oppositionsabgeordnete sitzen hier, vielleicht der Grund, warum die Gruppe nicht schon längst angegriffen und vertrieben wurde wie all die anderen.

Auch Haydar ist dabei, ein 29-jähriger Sozialist mit leiser Stimme und Vollbart. Eigentlich will er die Revolution, aber dass sie heute nicht kommt, weiß er auch. "Es ist wichtig, das alle das Gesicht dieses Staates sehen", sagt er und deutet mit der Hand hinüber Richtung Wasserwerfer. Aus der Ferne, über die Reihen der Polizisten, hört man leise die Gesänge anderer Protestierender. Da beginnen auch die Menschen um Haydar zu jubeln. Auf den Rolladen eines Geschäfts ein paar Straßen weiter hat jemand frisch gesprüht: "Staffel zwei, Episode eins". Haydar sagt: "Wir sind hier, um Gezi neu zu starten."