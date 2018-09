Nach dem Vormarsch der sunnitischen Terrorgruppe Isis hat im Irak ein Ansturm auf die Rekrutierungsbüros der Armee eingesetzt. Nach Berichten irakischer Medien meldeten sich Tausende Freiwillige zum Dienst. Sie folgten demnach einem Aufruf des schiitischen Großajatollahs Ali al-Sistani.

In der Hauptstadt Bagdad wurden freiwillige Kämpfer in Bussen zu einem Stützpunkt im Osten der Stadt zur Ausbildung transportiert. In einigen Freiwilligenzentren kletterten Dutzende von ihnen auf Armee-Lastwagen, skandierten schiitische Slogans und hoben Maschinengewehre empor. Ali Saleh Asis, einer der Freiwilligen, sagte: "Wir werden siegreich sein. Wir werden nicht durch Isis oder andere Terroristen gestoppt."



Großajatollah Al-Sistani hatte seine schiitischen Glaubensbrüder zuvor aufgefordert, sich zu bewaffnen, um das Land, das Volk und die Heiligtümer in Kerbela und Nadschaf südlich von Bagdad gegen die sunnitischen Isis-Extremisten zu verteidigen. Der radikale Schiitenprediger Muktada al-Sadr rief seine Anhänger ebenfalls zum Widerstand auf. Auch vor den Rekrutierungsbüros mehrerer Schiitenmilizen bildeten sich lange Schlangen junger Männer.



"Keinen Platz für eine Spaltung in Sunniten und Schiiten"



Auch der irakische Regierungschef Nuri al-Maliki wandte sich ans Volk. In einer Fernsehansprache appellierte er an die irakische Bevölkerung, im Kampf gegen die Terrorgruppe Isis zusammenzustehen. "Wir sind die Kinder einer Religion", sagte Al-Maliki im Staatsfernsehen – für eine Spaltung in Sunniten und Schiiten gebe es keinen Platz. Er versprach, die sunnitischen Isis-Extremisten zurückzuschlagen. Der Regierungschef hielt die Rede in der Stadt Samarra, rund 130 Kilometer nördlich von Bagdad. Samarra war Mitte der Woche von Isis-Kämpfern eingenommen worden – wurde aber am Freitag von der irakischen Armee befreit.

Die Isis-Rebellion ist die größte Bedrohung der Stabilität Iraks seit dem Rückzug der USA 2011. Die Extremisten hatten diese Woche die nordirakische Stadt Mossul und das auf halbem Wege nach Bagdad liegende Tikrit, die Heimatstadt von Ex-Diktator Saddam Hussein, übernommen. Am Freitag waren die Isis-Rebellen bis auf 100 Kilometer an Bagdad herangekommen, die Orte Dschalula und Sadija in der ethnisch gemischten Provinz Dijala nahmen sie kampflos ein.

Seit Januar kontrollieren sie ferner Teile der im Westen gelegenen und vorwiegend sunnitisch bewohnten Region Anbar, darunter die Stadt Falludscha.



Iran erwägt, dem Irak militärisch zu Hilfe zu eilen. Auch die USA hatten Unterstützung zugesichert. Das US-Verteidigungsministerium lässt bereits einen Flugzeugträger in den Persischen Golf verlegen. Damit solle Präsident Barack Obama zusätzliche Flexibilität gegeben werden, "sollten militärische Optionen nötig werden, um das Leben von Amerikanern, Bürgern und Interessen im Irak zu schützen", sagte ein Pentagon-Sprecher.