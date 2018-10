Die irakische Armee hat damit begonnen, die Stadt Baidschi zurückzuerobern. Erste Erfolge werden bereits gemeldet: Die strategisch wichtige Ölraffinerie ist nach offiziellen Angaben nicht mehr unter der Kontrolle der Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis). Elite-Einheiten der irakischen Armee hätten alle Zufahrten zur Raffinerie nach Kämpfen mit Isis-Aufständischen unter vollständige Kontrolle gebracht, meldete der staatliche Fernsehsender Al-Iraqia unter Berufung auf lokale Sicherheitskräfte.



Gleichzeitig bombardierte die Armee Stellungen der Isis in Baidschi. Bei den Luftangriffen wurden 16 Menschen getötet. 30 weitere Menschen wurden verletzt, wie aus irakischen Sicherheitskreisen verlautet.

Die strategisch wichtige Stadt mit der größten Ölraffinerie des Landes und einem Kraftwerk befindet sich rund 200 Kilometer nördlich von Bagdad. Bei tagelangen Kämpfen hatten die Kämpfer der Isis die Stadt und das Raffinerie-Areal erobert, Medienberichten zufolge kontrollieren die Islamisten die Stadt mittlerweile vollständig.

Iranische Truppen in Alarmbereitschaft versetzt

Auch in der Region um die Stadt Kirkuk sind die Isis-Kämpfer weiter auf dem Vormarsch. Aus irakischen Sicherheitskreisen hieß es, die Islamisten kontrollierten seit dem Morgen das Ölfeld Adschil südwestlich von Kirkuk, rund 250 Kilometer nördlich von Bagdad. Die Ölförderung in Adschil war laut dem irakischen Nachrichtenportal Al-Mada bereits zuvor zum Stillstand gekommen, nachdem Isis-Kämpfer in Nachbargebiete vorgedrungen waren. In Adschil werden täglich mehr als 20.000 Barrel Rohöl (je 159 Liter) gefördert.

Die Isis-Milizen kontrollieren bereits große Teile im Norden und Westen des Iraks. Die Nachbarländer des Iraks reagieren bereits vorsorglich: Der Iran hat seine Truppen an der Grenze in Alarmbereitschaft versetzt, sagte Armeesprecher Ali Arasteh nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna. Der Iran hat eine 1.450 Kilometer lange Grenze zum Irak. In dem Konflikt steht die Regierung von Hassan Ruhani auf der Seite der Regierung in Bagdad.

USA beginnen Irak-Einsatz

Im Kampf gegen die Isis hat der Irak Unterstützung aus den USA erhalten: Die ersten Militärberater haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Es handele sich um zwei Teams mit insgesamt 40 US-Militärangehörigen, teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Insgesamt werden bis zu 300 Militärberater in den Irak geschickt.

Gleichzeitig drängt die US-Regierung auf eine politische Lösung: US-Außenminister John Kerry hat bei Gesprächen im Irak durchgesetzt, dass das Parlament in Bagdad in der kommenden Woche eine neue Regierung wählt.