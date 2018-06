Die Planen gegen die brennende Sonne waren noch nicht fertig aufgespannt, da zogen schon die ersten Flüchtlinge ein in das neue Camp. 1.000 große Zelte haben das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und andere Hilfsorganisationen in diesen Tagen in der Nähe der Stadt Duhok im Nordirak errichtet für diejenigen, die sich vor den islamistischen Kämpfern der Isis in Sicherheit bringen wollen.

Der Isis-Vormarsch hat innerhalb von wenigen Tagen Hunderttausende vertrieben. Allein in der vergangenen Woche sind nach Angaben des UNHCR 300.000 Menschen in den kurdischen Nordirak geflohen. Hinzu kommen diejenigen aus Syrien. Salah Ahmed arbeitet für die Menschenrechtsstiftung Jiyan und war bis einen Tag nach der Eroberung Mossuls selbst in der Region unterwegs. Er sagt: "Wenn das so weitergeht, gibt es einen Kollaps." Die kurdische Regierung allein sei mit der Situation überfordert, mahnt Ahmed.

Für die Kurden im Nordirak ist die Eskalation Bedrohung und Chance zugleich: Einerseits müssen sie ihre Heimat gegen die islamistischen Kämpfer verteidigen und noch dazu mit der Herausforderung der vielen Flüchtlinge umgehen. Andererseits ermöglicht ihnen das jetzige Chaos, mehr Macht und Einfluss zu gewinnen. Ausgerechnet die in der Region seit Jahrzehnten marginalisierte Bevölkerungsgruppe könnte zur Ordnungsmacht werden.

Jetzt sind die Kurden da – und werden wohl bleiben

Dafür stehen vor allem die "Peschmerga", die Kämpfer der nordirakischen Kurden-Regierung. Sie kontrollieren das Gebiet rund um das Camp bei Duhok. Überhaupt wird der Teil des Iraks, den sie beherrschen, immer größer. Rospin Baito, ein Mitarbeiter von Jiyan in Duhok, sagt, dank der Peschmerga sei alles ruhig. "Wir glauben an sie."

1/13 Iraker fliehen vor den Kämpfern der Organisation Islamischer Staat im Irak und Syrien. Dieser Mann hat einen kurdischen Checkpoint in Erbil erreicht. © Sebastiano Tomada/GettyImages 2/13 Erbil ist die Hauptstadt des gleichnamigen irakischen Gouvernements und Sitz der Regierung der Autonomen Region Kurdistan. Es liegt etwa 80 Kilometer östlich von Mossul. © Sebastiano Tomada/GettyImages 3/13 Die Isis-Kämpfer haben die Stadt Mossul seit Dienstag unter ihrer Kontrolle. Allein am ersten Tag floh eine halbe Million Menschen aus der Stadt. © Sebastiano Tomada/GettyImages 4/13 Mit Kleinkindern und Kleiderbündeln auf dem Arm ziehen Tausende Menschen vor den Kontrollposten von Erbil. © Onur Coban/Anadolu Agency/GettyImages 5/13 In Mossul sind die Spuren der Kämpfe zwischen Isis und der irakischen Armee überall in den Straßen zu sehen. © Ferhat Demircan/Anadolu Agency/GettyImages 6/13 Unter der brennenden Sonne warten die Menschen an der Grenze zur irakischen Kurdenregion. Viele haben nichts zu essen und nichts zu trinken. © Sebastiano Tomada/GettyImages 7/13 Freiwillige haben an der Grenze Wasser und Lebensmittel an die gestrandeten Familien verteilt, Zelte wurden aufgestellt. © Sebastiano Tomada/GettyImages 8/13 Das Welternährungsprogramm (WFP) hat Nahrungsmittelhilfen für 42.000 Iraker eingeleitet. Zunächst wird mit Lieferungen von 550 Tonnen im Monat gerechnet. © Safin Hamed/AFP/GettyImages 9/13 Die Hilfsorganisationen stellten sich angesichts der jüngsten Entwicklungen im Irak auf eine "längere humanitäre Krise" ein, sagte eine Sprecherin der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Genf. © Sebastiano Tomada/GettyImages 10/13 Die Schlangen der Flüchtlinge, die für Nahrung und Decken anstehen, werden immer länger. © Sebastiano Tomada/GettyImages 11/13 In einem der provisorischen Zelte versorgt ein irakischer Arzt ein Kind. © Safin Hamed/AFP/GettyImages 12/13 Ein Sandsturm verschlechtert die Lage der Flüchtlinge in Erbil zusätzlich. © Onur Coban/Anadolu Agency/GettyImages 13/13 Die Menschen verharren in den Zelten. Noch kann niemand sagen, wann sie in ihre Heimatstädte zurückkehren können. © Onur Coban/Anadolu Agency/GettyImages

Seit die Isis-Kämpfer vergangene Woche Teile des Nordirak erobert haben, und sich die reguläre irakische Armee aus vielen Städten freiwillig zurückgezogen hat, sind die Kurden dort zur Hoffnung auf Sicherheit und Ruhe geworden – für Hunderttausende Flüchtlinge ebenso wie für diejenigen, die sich aus der Ferne fragen, wer sich den islamistischen Kämpfern entgegenstellt.

Vor etwa einer Woche haben die Peschmerga die Kontrolle über die Stadt Kirkuk im Nordosten des Landes übernommen. Die Soldaten der irakischen Armee waren geflüchtet, als die Kämpfer von Isis näher rückten. Kirkuk ist gleich in doppelter Hinsicht ein Zeichen für den Machtzuwachs der Kurden. Die Stadt ist wertvoll, etwa 13 Prozent des irakischen Ölvorkommens liegen dort. Und Kirkuk ist jene Stadt, die sich die nordirakischen Kurden immer gewünscht haben. "Bislang hatte niemand den Mut, die Provinz zu erobern", sagt Irak-Experte Falko Walde von der Friedrich-Naumann-Stiftung. "Der Versuch hätte wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg geführt." Nun aber haben die kurdischen Truppen das Machtvakuum genutzt, das Isis verursacht hat. Das Einverständnis der irakischen Regierung haben sie sich erst nachträglich geholt. "Jetzt sind die Kurden da, und ich bezweifle, dass sie wieder weggehen", sagt Walde.