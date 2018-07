Die Beratungen im irakischen Parlament zur Verhängung des Notstandes sind gescheitert, weil zahlreiche Abgeordnete der Sitzung fernblieben. Dies berichten staatliche irakische Medien. Das Mindestquorum für ein beschlussfähiges Plenum sei nicht erreicht worden – die Entscheidung wurde vertagt.

Der irakische Ministerpräsident Nuri al-Maliki wollte sich mit der Entscheidung weitreichende Kompetenzen im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak und Syrien (Isis) verschaffen.

Im Irak kann der Notstand verhängt werden, wenn sich im Parlament eine Zweidrittelmehrheit dafür findet. Viele Abgeordnete lehnen eine Ausweitung der Befugnisse für den umstrittenen schiitischen Regierungschef jedoch ab. Sie fürchten, dass Al-Maliki sie später nicht mehr abgeben werde.

Das Notstandsgesetz im Irak stammt aus dem Jahr 2004 und wurde nach dem Krieg und der Übergabe der Staatsmacht von den USA an die neue irakische Führung verabschiedet. Der Notstand kann demnach ausgerufen werden, wenn schwere Gefahren für die Bevölkerung drohen, Gewalt herrscht oder die friedliche Teilnahme am politischen Leben nicht gesichert ist. Er darf jedoch nicht für mehr als 60 Tage verhängt werden. In den autonomen Kurdengebieten des Landes sind Notstandsmaßnahmen nur in Abstimmung mit der dortigen Regionalregierung möglich.



Das Gesetz erlaubt es dem Regierungschef, Armee, Nationalgarde, Polizei und Geheimdienste seinem direkten Kommando zu unterstellen. Er darf Ausgangssperren verhängen und Festnahmen anordnen.



Iraks Konflikt zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden Isis Die Organisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis) kämpft für einen sunnitischen Gottesstaat im arabischen Raum. Sie ging aus der 2003 gegründeten Gruppe Tawhid und Dschihad hervor, die sich gegen die US-Invasion im Irak wandte. Erster Anführer der Isis war der Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi. Die Terrorgruppe griff nicht nur US-Soldaten an, sondern auch Schiiten und Christen im Irak. Die US-Armee tötete al-Sarkawi 2006, seitdem führen Iraker die Organisation. An Macht gewann die Isis, als sie sich im Frühjahr 2013 in den syrischen Bürgerkrieg einmischte. Vor allem im Nordosten Syriens greift die Gruppe regelmäßig syrisch-kurdische Städte an. Im Irak profitiert sie vom Konflikt der schiitischen Regierung unter Nuri al-Maliki mit den sunnitischen Parteien des Landes. Sunniten und Schiiten Die Sunniten sind die weltweit größte Glaubensrichtung im Islam. Im Irak zählen aber mehr als 60 Prozent der Bevölkerung zu den Schiiten, zwischen 30 und 40 Prozent sind sunnitisch. Die Unterschiede beider Richtungen entsprangen ursprünglich der Frage, wie die Nachfolge des Propheten Mohammed nach dessen Tod geregelt werden sollte. Die Vorstellung der Sunniten setzte sich durch, weshalb die Schiiten ihnen teilweise bis heute vorwerfen, den Koran gefälscht zu haben. Unter Saddam Husseins Herrschaft im Irak (1979 bis 2003) war die sunnitische Minderheit im Irak an der Macht. Die US-Besatzer hatten nach dem Sturz des Diktators im Jahr 2003 fast alle staatlichen Institutionen im Land zerstört, auch die Armee. Tausende mehrheitlich sunnitische Männer waren ohne Arbeit und sahen sich von der schiitischen Zentralregierung im Bagdad vernachlässigt. Der seit 2006 amtierende Ministerpräsident Nuri al-Maliki integrierte die sunnitische Minderheit nicht in seine Regierung. Die USA und ihre Verbündeten unterstützen al-Maliki. Der versucht den Konflikt nun mithilfe einer dritten Gruppe zu lösen: den irakischen Kurden. Kurden im Irak Die Kurden haben im Norden des Iraks die autonome Region Kurdistan mit eigener Flagge, eigener Verfassung und eigener Hymne. Sie stellen 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung im Irak, die Mehrheit der muslimischen Kurden ist sunnitisch. Die Baath-Partei organisierte unter Saddam Hussein zwischen 1988 und 1989 einen Genozid gegen die Kurden im Irak. 180.000 Menschen wurden bei der so genannten Anfal-Operation getötet. Die Kurden hatten sich im Iran-Irak-Krieg zwischen 1980 und 1988 auf die Seite des Iran gestellt. Nach dem Sturz Husseins wurde die autonome Region von der neuen irakischen Regierung anerkannt. Die Zentralregierung in Bagdad und die autonome Region streiten sich jedoch seit Jahren wegen weiterer Gebietsansprüche der Kurden. So beanspruchen beide Parteien die erdölreiche Stadt Kirkuk für sich. Ministerpräsident al-Maliki hat den Kurden seit mehreren Monaten kein Geld mehr geschickt. Im Kampf gegen die Terrorgruppe Isis setzt al-Maliki jetzt jedoch auf die Hilfe der Kurden: Ihre gut ausgebildeten Kämpfer sollen den Vormarsch der Isis gemeinsam mit den irakischen Streitkräften stoppen.

Ministerpräsident Al-Maliki will mit der Verhängung des Notstands auf die anhaltende Gewalt in seinem Land reagieren. Innerhalb weniger Tage haben die Isis-Kämpfer mehrere strategisch wichtige Städte eingenommen, darunter Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak, und die für die Energieversorgung wichtige Stadt Baidschi. Am Donnerstag kündigte die Gruppe an, bis in die Hauptstadt vordringen zu wollen. Man habe noch eine Rechnung mit Al-Maliki offen, sagte Isis-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani in einem YouTube-Video.

Irakische Regierung meldet Rückeroberung von Tikrit

Über die andauernden Gefechte berichtet die Nachrichtenseite Al-Sumaria News, bei Kämpfen in der Provinz Diyala – etwa 60 Kilometer vor Bagdad – seien am Donnerstagnachmittag 50 Menschen getötet worden. In der Stadt Baquba habe die irakische Armee eine Front aufgebaut, die Isis-Kämpfer hätten sich zurückgezogen.

Weiter wird von staatlicher Seite gemeldet, man habe Tikrit – die Geburtsstadt des ehemaligen Machthabers Saddam Hussein – von den Islamisten zurückerobert. Die Nachrichtenseite Al-Sumaria News bestätigt unter Berufung auf die Polizei, Tikrit sei "nach gewalttätigen Auseinandersetzungen" wieder unter Kontrolle der Armee. Ein Zusammenschluss von Armee- und Polizeikräften habe bereits über 60 Fahrzeuge von Isis zerstört. "Tausende Stammeskämpfer" seien mobilisiert, die Streitkräfte zu unterstützen. Gemeinsam werde eine Front im 60 Kilometer nördlich von Bagdad gelegenen Baquba errichtet.

Aus Kirkuk meldet die Nachrichtenagentur Reuters, in der Öl-Stadt hätten Sicherheitskräfte der kurdischen Regionalregierung die Kontrolle übernommen, nachdem die irakische Armee ihre Stellungen aufgegeben hatte. Die Peschmerga genannten Streitkräfte seien seit Donnerstag in der multiethnischen Stadt, berichtete auch die kurdische Nachrichtenseite Rudaw. Man könne nicht riskieren, dass die in Kirkuk lebenden Kurden in die Hände von Isis-Kämpfern fallen, wurde ein kurdischer Armeesprecher zitiert.

31 türkische Geiseln offenbar wieder freigelassen

Aus Mossul – das weiterhin unter der Kontrolle der Isis ist – wird gemeldet, dass 31 der insgesamt 80 türkischen Geiseln wieder frei sind. Zwei Tage nach ihrer Entführung wurden die Lkw-Fahrer wieder von den Terroristen freigelassen, berichteten türkische Medien. Der Vorsitzende des türkischen Speditionsverbandes, Cetin Nuhoglu, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Fernfahrer seien frei, könnten aber wegen der Sicherheitslage in Mossul die Region nicht verlassen.



Fast 50 Mitarbeiter des türkischen Konsulats, darunter der Konsul, sind immer noch Geiseln der Isis. Die türkische Regierung wollte eine Freilassung der Geiseln nicht bestätigen. Aus Ankara hieß es: "Die Verhandlungen gehen weiter".

Eine Million Iraker auf der Flucht

Insgesamt sind eine Million Iraker auf der Flucht, teilte die Organisation Ärzte ohne Grenzen mit. Allein in Mossul flohen am Dienstag binnen weniger Stunden rund 500.000 Menschen vor den Kämpfen. Nach Berichten des kurdischen Fernsehens erbeuteten die Isis-Kämpfer in Mossul zudem 500 Milliarden irakische Dinar (318 Millionen Euro) in der Zentralbank. Sollten sich die Meldungen bestätigen, würde dies Isis zur reichsten Terrororganisation vor Al-Kaida machen. Experten schätzen das Vermögen von Al-Kaida auf 50 bis 280 Millionen Euro.



Die irakische Regierung kann ohne Hilfe wenig ausrichten gegen die Isis-Kämpfer. Die Armee verfügt über keine gut ausgerüstete Luftwaffe, viele Soldaten sind in den vergangenen Wochen desertiert oder sind seit Anfang der Woche selbst auf der Flucht. Ministerpräsident Al-Maliki hat daher die USA um Unterstützung gebeten. Aus Washington hieß es, man prüfe eine Aufstockung der Mittel. Auch der UN-Sicherheitsrat wird am heutigen Donnerstag über die Lage im Irak beraten.