Im Sturm erobert die Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak und Syrien (Isis) immer größere Teile Iraks. Die zweitgrößte Stadt des Landes, Mossul, ist derzeit ebenso unter ihrer Kontrolle wie Saddam Husseins Heimatstadt Tikrit. Die letzte Eroberung: Baidschi, das Energiezentrum des Landes. Die größte Raffinerie Iraks versorgt ganz Bagdad mit Strom. Jetzt sollen die Kämpfer auf dem Weg zur irakischen Hauptstadt sein.

Wie konnte es dazu kommen, dass innerhalb von wenigen Tagen ganze Landesteile, Regierungspaläste, Fernsehsender und Polizeistationen schwarze Dschihadisten-Fahnen tragen? Gibt es im Irak keine Sicherheitskräfte, die diesen selbst ernannten Gotteskriegern entgegentreten?

Über eine Million Soldaten zählt die irakische Armee. Zusammen mit der Polizei sind es 1,5 Millionen Männer und wenige Frauen, die auf der Lohnliste der Regierung stehen. Sie verdienen 1.000 Dollar und mehr pro Monat, ihre Jobs sind begehrt. Fast jede Familie in Bagdad hat mindestens ein Mitglied bei der Polizei oder in der Armee. Sie tragen die Gesellschaft finanziell, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch, andere Jobs sind unsicher.

Trotzdem bieten die Soldaten den marodierenden Isis-Terroristen keinen nennenswerten Widerstand. Mossul wurde weitgehend kampflos eingenommen. Auch Tikrit fiel innerhalb weniger Stunden Isis in die Hände. Augenzeugen aus beiden Städten berichten, die Soldaten hätten ihre Uniformen ausgezogen, die Waffen niedergelegt, die Fahrzeuge verlassen und seien nach Hause gegangen. Andere seien samt ihren Fahrzeugen in die kurdischen Autonomiegebiete Richtung Erbil und Dohuk geflüchtet.

Offene Grenze für Waffen und Kämpfer

Auch Hani hat sich aus dem Staub gemacht. Seit sechs Jahren gehört der Kurde der irakischen Armee an und ist Grenzsoldat. Er ist in Badush stationiert, einem Dorf in der Nähe von Rabia im äußersten Nordwesten Iraks, an der Grenze zu Syrien. Hani ist 36 Jahre alt und durchtrainiert, Frau und Kinder leben im kurdischen Dohuk. Für die Provinz Ninive mit der Hauptstadt Mossul, in der Hani seinen Dienst versah, interessiert sich Isis schon lange. Der Kurde hat gesehen, wie die Kämpfer über die grüne Grenze gegangen sind. Er bezeichnet sie immer noch als Al-Kaida, weil sie ursprünglich daher kommen. Dass sich Al-Kaida von Isis mit der Begründung distanziert hat, sie sei zu radikal geworden, weiß Hani nicht.

"Als der Bürgerkrieg in Syrien begann, sind viele Al-Kaida-Anhänger aus dem Irak nach Syrien gegangen", erzählt er. Manchmal seien sie zurückgekommen und hätten sich Waffen besorgt. Das Geld kam aus den Golfstaaten. Mossul sei zum Umschlagplatz geworden für alles, was die Rebellen in Syrien gebrauchen können. Hanis Leben wurde gefährlich. Einen Lkw mit TNT haben er und seine Kollegen neulich abgefangen, der illegal über die grüne Grenze von Syrien in den Irak fahren sollte. Der Fahrer wurde verhaftet, der Wagen gesprengt. Auch Illegale aus Saudi-Arabien, Pakistan und Jordanien haben sie geschnappt. Und Orte wie Badush gibt es entlang der Grenze zu Syrien viele.