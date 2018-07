Rebellengruppen in Syrien rekrutieren nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Kindersoldaten. Einige setzten bereits 15-Jährige zum Kampf ein, teilte HRW mit. Jugendliche würden unter dem Deckmantel angeworben, sie hätten Zugang zu Bildung.

So habe die Islamistenorganisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis) mit Kampagnen für kostenlose Schulbildung Kinder rekrutiert. Die Minderjährigen würden an der Waffe ausgebildet und für gefährliche Einsätze und Selbstmordanschläge missbraucht. Der HRW-Report basiert auf Zeugenberichten von 25 zum Teil noch aktiven Kindersoldaten. Diese dienten der Isis, der Freien Syrischen Armee (FSA), der Islamischen Front, der islamistischen Al-Nusra-Front sowie kurdischen Rebellengruppen.

Die Rebellen dürften nicht länger "verletzliche Kinder ausbeuten", sagte HRW-Kinderrechtsspezialistin Priyanka Motaparthy. "Die Grauen des syrischen Konflikts werden nur noch schlimmer gemacht, indem Kinder an die Front geschickt werden." Länder, die die syrischen Rebellen unterstützten, sollten Druck für ein Ende der Rekrutierung von Kindersoldaten ausüben, sagte Motaparthy.

In Syrien herrscht seit mehr als drei Jahren Bürgerkrieg. Nach UN-Angaben wurden bislang schätzungsweise rund 160.000 Menschen in dem Konflikt getötet.