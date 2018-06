Die israelische Armee nimmt in weiteren Städten Mitglieder der radikalislamischen Hamas fest. Vorausgegangen war die Entführung von drei Jugendlichen im Westjordanland. Vor allem nahe der Stadt Nablus im nördlichen Teil des Palästinensergebiets seien mehr als 40 Verdächtige festgenommen worden, teilte die Armee mit. Zuvor waren vor allem in der Gegend von Hebron, wo die Kidnapper vermutet werden, Hamas-Mitglieder festgenommen worden.

Die drei Schüler einer jüdischen Religionsschule in der Siedlung Kfar Ezion bei Bethlehem werden seit Donnerstagabend vermisst. Bisher hat sich keine palästinensische Organisation zur Entführung bekannt.

Die israelische Armee nennt die Suche nach den Vermissten Operation "Bruders Hüter". Politische Führung und Armee stellen sich auf einen langwierigen Einsatz ein. Insgesamt sind bisher fast 200 Palästinenser festgenommen worden, die meisten davon Mitglieder der Hamas.

Luftwaffe fliegt Angriffe auf Gazastreifen

Die israelische Luftwaffe flog außerdem als Reaktion auf Beschuss aus dem Gazastreifen erneut Angriffe in dem Gebiet am Mittelmeer. Ziele seien unter anderem zwei Waffenlager gewesen, teilte ein Armeesprecher am frühen Dienstagmorgen mit.



Nach Angaben von Vertretern der Sicherheitsbehörden im Gazastreifen wurden auch zwei Übungsgelände der Hamas bombardiert. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.