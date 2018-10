Der Präsident in Israel hat vor allem repräsentative Aufgaben. Er erteilt den Auftrag zur Regierungsbildung, begnadigt Gefangene und dient als moralische Instanz für das Land. Typischerweise füllt ein älterer, respektierter Staatsmann diesen Posten aus. So gesehen ist Reuven Rivlin zumindest vom Alter her ein geeigneter Kandidat.



An den 74-jährigen Likud-Politiker knüpfen sich hohe Erwartungen: Rivlin folgt dem 90-jährigen Schimon Peres, zweimaliger Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger. Peres, der im In- und Ausland große Popularität genießt, verschaffte dem höchsten Amt Israels hohe Bedeutung.



Rivlin wird das Amt wohl anders ausfüllen als sein Vorgänger. Bereits seit 2003 prägt er die israelische Politik. Im Amt des Parlamentspräsidenten, dass er von 2003 bis 2006 und seit 2009 ausübt, profilierte er sich als scharfer Gegner eines Rückzugs aus dem Gazastreifen, wie ihn der frühere Ministerpräsident Ariel Scharon verfochten hatte. Auch eine Zweistaatenlösung lehnte er ab. Gleichzeitig gilt Rivlin als humorvoll und geradlinig.

Erstmals war der studierte Rechtswissenschaftler Rivlin 1988 in die Knesset eingezogen. Bis 1993 war er Vorsitzender der Likud-Partei. Unter Premier Scharon gehörte Rivlin als Minister für Kommunikation zum Kabinett.



2007 hatte er schon einmal für das Präsidentenamt kandidiert. Er zog seine Bewerbung jedoch zurück, als nach dem ersten Wahlgang im Parlament klar wurde, dass Peres eine Mehrheit erzielen würde. Diesmal aber ging Rivlin aus einer Stichwahl gegen Ex-Finanzminister Meir Schitrit als Sieger hervor.

Nach seinem Wahlsieg kündigte Rivlin an, er wolle sich für eine Einigung aller Bevölkerungsgruppen des Landes einsetzen. Er werde Präsident für "Juden, Araber, Drusen, Religiöse und Nichtreligiöse" sein. "Ich gehöre jetzt allen, ich gehöre dem Volk", sagte er dem Parlament.