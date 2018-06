Bei einem Angriff auf einen Ort nahe der kenianischen Küste haben Unbekannte mindestens 48 Menschen getötet. Das teilten die Behörden und das Rote Kreuz am Montag mit. Die Extremisten hätten in dem Ort Mpeketoni zwei Hotels in Brand gesetzt, eine Bank und eine Polizeistation attackiert und auf der Straße um sich geschossen. Hinter dem Angriff wird die Islamistenmiliz Al-Shabaab vermutet.



Angreifer seien am Sonntagabend in zwei Kleinbussen in den Ort Mpeketoni gefahren und hätten um sich geschossen, teilte das Innenministerium mit. Sie schlugen den Angaben zufolge während der Übertragung eines Fußballspiels der Weltmeisterschaft in Brasilien zu. Nach Polizeiangaben zogen die Angreifer Zuschauer des Spiels aus dem Hotel Breeze View. Frauen hätten zuschauen müssen, wie ihre Männer getötet wurden.

Mpeketoni liegt südwestlich des beliebten Touristenzentrums Lamu, rund 100 Kilometer von der somalischen Grenze entfernt. Die Gäste in dem Ort stammen meist aus Kenia, Ausländer gibt es hier nur wenige. Lamu gehört zum Weltkulturerbe. Es ist der älteste Ort des Landes.

Al-Shabaab kämpft seit Jahren für einen Gottesstaat am Horn von Afrika. Ihre Heimat ist Somalia, doch greifen die Kämpfer auch jenseits der Grenzen an – auch in Kenia. Das ostafrikanische Land hat in Somalia Truppen stationiert, die gegen Al-Shabaab kämpfen. Die Islamisten mit Verbindungen zum Al-Kaida-Netzwerk bekannten sich unter anderem zu einem Angriff auf ein Einkaufszentrum in Nairobi, bei dem im vergangenen September 67 Menschen getötet wurden. Im Mai töteten Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz nördlich der Küstenstadt Mpeketoni zwei Soldaten.