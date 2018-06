ZEIT ONLINE: Spaniens König Juan Carlos hat abgedankt und den Thron seinem Sohn Felipe überlassen. Ist die Staatsform Monarchie noch zeitgemäß?

Marianne Kneuer: Die Monarchie hat sich in vielen europäischen Staaten als durchaus stabil und auch erfolgreich erwiesen. Insofern – solange diese Staatsform Unterstützung bei den Bürgern erfährt, würde ich sagen, ist sie auch zeitgemäß. Es gibt auch heute Personen, die der Meinung sind, dass Monarchien Stabilität gewährleisten. Sie sind ein vereinendes Element, können ein Land, das eine eher heterogene Gesellschaft hat, zusammenhalten. Monarchien stellen ein Symbol nationaler Einheit da und garantieren eine Kontinuität, die eine Republik mit einem Staatspräsidenten, der alle vier Jahre gewählt wird, nicht haben kann.

ZEIT ONLINE: Wann sinkt, wann steigt die Zustimmung der Bürger zur Monarchie?



Marianne Kneuer ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Hildesheim. Sie hat zahlreiche Publikationen zu dem politischen System Spaniens und dem System der parlamentarischen Monarchie verfasst.

Kneuer: Sie sinkt meist mit Problemen wie Skandalen und steigt mit positiven Ereignissen wie gelungenen Nachfolgeregelungen. Deswegen wird in Umfragen immer zweierlei gemessen: die generelle Zustimmung zur Monarchie als Staatsform und die Zustimmung zu dem Monarchen oder der Monarchin. So kann man sehr gut feststellen, ob die Bevölkerung die Monarchie als Staatsform unterstützt und ob davon die kurzfristige Einschätzung des Monarchen oder der Monarchin abweicht.

ZEIT ONLINE: Die Monarchie in England scheint mit Kate und William aufzublühen, während jene in Spanien zu zerbröckeln droht. Woran liegt das?

Kneuer: Im Moment ist es in der Tat so, dass die Monarchie in Großbritannien einen Aufwind erfährt durch den Generationswechsel. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Queen Elizabeth auch schon unter großem Druck stand: etwa in Zusammenhang mit der Scheidung von Prinz Charles und Prinzessin Diana und später besonders wegen ihrer Reaktion auf Dianas Tod. Ich bin mir relativ sicher, dass – wenn man sich die Zahlen anschauen würde – die Unterstützung der Monarchie damals wahrscheinlich nur geringfügig gesunken ist, aber die Königin als Amtsinhaberin von Seiten der Bevölkerung Kritik erfahren hat. Ähnlich kann man die Situation in Spanien auch bewerten, wenngleich hier die Zustimmung zur Monarchie etwas abgenommen hat in den letzten Jahren. Viele Probleme der spanischen Monarchie lassen sich dabei konkret an den Handlungen des Amtsinhabers und der engeren Familie festmachen: Affären, die Elefantenjagd und vor allem die Korruptionsvorwürfe gegen seinen Schwiegersohn und seine Tochter Cristina.



ZEIT ONLINE: Und dies führte zur antimonarchischen Haltung?

Kneuer: Nicht alleine. Aber wenn die Personen, die die Monarchie repräsentieren, in der Bevölkerung dauerhaft keinen Rückhalt mehr finden, wird dies problematisch für die Monarchie. Ein kluger Monarch reagiert dann, wenn er spürt, er hat den Rückhalt in der Bevölkerung verloren, und tritt ab. Genau das sehen wir jetzt in Spanien. Der Rücktritt ist aus meiner Sicht eine klare Reaktion auf die zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit seiner Person und mit den Problemen, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Es ist der Versuch, eine Erneuerung durch die Inthronisierung seines Sohnes zu erreichen.

ZEIT ONLINE: Das heißt, Sie sehen den Rücktritt von Juan Carlos als kluge strategische Entscheidung?

Kneuer: Das ist in Spanien so aufgenommen worden. Es wird sogar gesagt, es sei seine große zweite Tat nach dem Eintreten für die Demokratie nach dem Tod von Franco – die Erneuerung der Monarchie des Königshauses.

ZEIT ONLINE: Trotzdem sind am Montagabend Zehntausende auf die Straßen gegangen und haben gegen die Monarchie demonstriert. Von den Oppositionsparteien wird eine Volksabstimmung gefordert.



Kneuer: Man muss da ein bisschen differenziert herangehen an das Meinungsbild. Es ist so, dass es nach Ende des Franco-Regimes einen großen Konsens gab für die Wiedereinführung der Monarchie. Aber es gab immer einen Rest in der Bevölkerung, der gegen die Monarchie war, etwa zehn bis zwanzig Prozent. Dabei handelt es sich zumeist um Bürger, die politisch weit links von der politischen Mitte, also auch links von den Sozialisten, angesiedelt sind. Insofern kann man sagen, dass die Demonstranten eher diese Bevölkerungsteile repräsentieren. Die sozialdemokratische Mitte steht genauso wie die Konservativen hinter der Monarchie. Dies zeigt sich auch daran, dass die Führungspersonen der Oppositionspartei PSOE Felipe als König unterstützen.



ZEIT ONLINE: Denken Sie, die Monarchie in Spanien kann sich von den Skandalen erholen?



Kneuer: Das hängt jetzt sehr stark davon ab, wie der Thronfolger Felipe und seine Frau Letizia das Amt angehen werden. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es durch das Abtreten des Königs sehr viel Zustimmung geben wird in der Bevölkerung nach dem Motto: "Er hat jetzt das Richtige getan, es ist Zeit für einen Wechsel, geben wir Felipe eine Chance." Wie gesagt, die großen Parteien der Mitte, die Konservativen und die Sozialisten stehen hinter dem Königshaus und werden es auch weiter stützen. Ganz generell geht man in der politischen Elite davon aus, dass mit dem neuen König und der neuen Königin dieses in den letzten Jahren verloren gegangene Vertrauen in die Institutionen wieder gestärkt wird.



ZEIT ONLINE: Sie sind sich also sicher, dass die Monarchie in Spanien weiterhin erhalten bleibt?



Kneuer: Ja. Das geforderte Referendum ist verfassungsmäßig relativ schwierig umzusetzen. Das ist meine persönliche Einschätzung, aber selbst wenn so ein Referendum abgehalten würde, wäre ich mir relativ sicher, dass die Monarchie eine überwiegende Unterstützung in der Bevölkerung hätte.