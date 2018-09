Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem britischen Premierminister David Cameron signalisiert, im Streit um die EU-Kommissionspräsidentschaft auch Kompromisse einzugehen. Deutschland unterstütze weiterhin die Kandidatur Jean-Claude Junckers, man könne jedoch an anderer Stelle überlegen, was für Großbritannien wichtig sei, sagte Merkel nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt in Berlin.



Dabei gehe es unter anderem um Bürokratieabbau und die Frage, was künftig in Europa entschieden werde und was in den Nationalstaaten, sagte Merkel. Darüber sei sie bereit, mit Großbritannien zu sprechen.

Cameron lehnt den früheren Luxemburger Regierungschef Juncker als EU-Kommissionspräsidenten strikt ab. Am Dienstag hatte der britische Premier gesagt, er werde "bis zum Ende" gegen Juncker sein. Damit droht beim EU-Gipfel in der nächsten Woche in Brüssel eine Kampfabstimmung über den ehemaligen luxemburgischen Regierungschef – diese jedoch würde Cameron verlieren.

Der Gipfel wird sich auch mit der Besetzung der Kommissionsposten und weiterer EU-Spitzenpositionen befassen. Juncker erwartet dabei, dass die Mitgliedstaaten mehr Frauen entsenden, als sich bislang abzeichnet. "Vier von zehn Kommissaren müssten Frauen sein", sagen Junckers Vertraute.



Von der Leyen als Kommissarin im Gespräch

Sollten aus Deutschland wider Erwarten weder EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) noch der derzeitige EU-Energiekommissar Günther Oettinger (CDU) geschickt werden, sei auch für Deutschland die Benennung einer Frau zu begrüßen, hieß es aus Junckers Umfeld. Als ideale Kandidatin wird dabei Ursula von der Leyen (CDU) genannt, die in Brüssel aufgewachsen ist.

Bislang sei mit der früheren griechischen Außenministerin Dora Bakoyannis nur eine einzige Frau unter den potenziellen Kandidaten für die künftige EU-Kommission, hieß es aus dem Umfeld Junckers. In der scheidenden EU-Kommission sind neun der 28 Kommissare Frauen.



Diskutiert wird neben einer höheren Anzahl weiblicher Kommissare auch die Besetzung anderer europäischen Spitzenpositionen mit Frauen. So gilt Dänemarks Regierungschefin Thorning-Schmidt als mögliche Nachfolgerin von Ratspräsident Herman van Rompuy. Zu dieser Personalie vermieden jedoch sowohl Merkel als auch die Dänin selbst eine Festlegung. Thorning-Schmidt sei eine tolle Ministerpräsidentin, sagte die Kanzlerin lediglich.



Merkel: "Ratspräsident nicht zwangsläufig aus Euro-Zone"

Aufmerksam registriert wurde allerdings Merkels Äußerung, wonach der künftige Ratspräsident nicht zwangsläufig aus einem Land der Euro-Zone kommen müsse. Dänemark hat den Euro nicht eingeführt. Dies war als Argument gegen Thorning-Schmidt angeführt worden. Bei den Wahlen im Herbst in Dänemark hat sie kaum Chancen, wiedergewählt zu werden.

Juncker war bei der Europawahl am 25. Mai als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei EVP angetreten, zu der auch CDU und CSU gehören. Als Vertreter der stärksten Fraktion beansprucht er die Nachfolge des scheidenden Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso. Auch die europäischen Sozialdemokraten unterstützen Juncker.



Widerstand kommt vor allem aus Großbritannien und Ungarn. Der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs muss seine Entscheidung nicht einstimmig, sondern mehrheitlich treffen. Gewählt wird der Präsident der Kommission dann vom Europaparlament.