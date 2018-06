Russland hat seine Truppen an der Grenze zur Ukraine nach Angaben der Nato wieder erheblich verstärkt. Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen zufolge sind mindestens "einige Tausend" zusätzliche Soldaten dort im Einsatz. Es gebe außerdem russische Manöver in der unmittelbaren Nachbarschaft der Ukraine. "Wenn sie dort eingesetzt würden, um die Grenze zu schließen und den Strom von Waffen und Kämpfern (in die Ukraine) zu stoppen, dann wäre das ein positiver Schritt", sagte Rasmussen. "Aber das ist nicht das, was wir sehen."



Russland hat einen Aufmarsch von Truppen an der ukrainischen Grenze bestätigt. Es gehe um eine Sicherheitsmaßnahme, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Moskauer Staatsduma, Wladimir Komojedow, sagte, es gebe keine Pläne für einen Einmarsch in die Ukraine.

Rasmussen sagte, die Nato beobachte "eine neue militärische Aufrüstung Russlands rund um die ukrainische Grenze". Er halte dies für einen "bedauerlichen Rückschritt". Es sehe so aus, als halte sich Russland weiter die Möglichkeit offen, in den Ukraine-Konflikt einzugreifen. Die internationale Gemeinschaft müsse darauf sehr eindringlich reagieren. Dies könne auch die Verhängung von Wirtschaftssanktionen beinhalten.

Vor der Präsidentschaftswahl in der Ukraine Ende Mai hatte der russische Präsident Wladimir Putin gesagt, er habe den Abzug der russischen Truppen von der gemeinsamen Grenze angeordnet, um für die Wahl "günstige Bedingungen" zu schaffen. Nato und USA sahen allerdings keine Anzeichen für den Abzug. Damals vermutete die Nato in der Grenzregion zur Ukraine 40.000 Soldaten. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden die Truppen in den Regionen Rostow, Belgorod und Brjansk zurückbeordert.



Bis zu 4.000 Separatisten kämpfen in der Ostukraine

Im Osten der Ukraine lieferten sich derweil prorussische Separatisten und Regierungssoldaten abermals schwere Kämpfe. Nach unbestätigten Berichten kamen nahe der Stadt Krasnyj Lyman auf beiden Seiten auch Panzer zum Einsatz. Bis zu 4.000 Separatisten sollen an den Kämpfen beteiligt sein.



Der Aufruf des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko an die prorussischen Rebellen zur Unterstützung seines Friedensplans blieb indes weiter ohne entscheidende Wirkung. Militärsprecher Wladislaw Selesnjow sagte, den Rebellen sei über Nacht ein Ultimatum gestellt worden, ihre Waffen abzugeben. Die Ukraine habe im Gegenzug angeboten, die Sicherheit der Kämpfer zu garantieren. Die Separatisten hätten dies jedoch abgelehnt. Nun werde die Armee versuchen, den Kreis um die Stellungen im Süden und Osten der Stadt enger zu ziehen.

Kontakt zu OSZE-Mitarbeitern wieder hergestellt

Noch immer vermisst werden in der Ostukraine mehrere Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Zu einigen von ihnen konnte die Organisation erstmals wieder Kontakt herstellen. Die Mitglieder der beiden Teams seien wohlauf, sagte ein Sprecher.



Am 29. Mai wurde eine Gruppe mit vier OSZE-Beobachtern und einem ukrainischen Dolmetscher in der Region Luhansk entführt. Drei Tage zuvor war eine andere Gruppe aus ebenfalls vier OSZE-Beobachtern in der Region Donezk festgesetzt worden. Medienberichten zufolge war darunter auch eine Deutsche, die Ende Mai gefangen genommen wurde. Verdächtigt werden als Geiselnehmer in beiden Fällen prorussische Separatisten.



USA drohen mit weiteren Sanktionen

Die USA drohen Russland mit weiteren Sanktionen, falls die Regierung in Moskau den Friedensplan Poroschenkos nicht mitträgt. Russland müsse die Unterstützung der Separatisten in der Ukraine einstellen und dürfe ihnen keine Waffen mehr liefern, forderte US-Finanzminister Jacob Lew nach einem Gespräch mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Russland bestreitet die behaupteten Waffenlieferungen.

Russland habe nun die Wahl, eine diplomatische Lösung mitzutragen oder nicht. Sollte Russland hart bleiben, seien die USA bereit, die Kosten für Moskau zu erhöhen und schärfere Sanktionen zu ergreifen. Die Vereinigten Staaten und Europa stünden in diesem Punkt eng zusammen, sagte Lew.



Poroschenko will den wirtschaftlichen Teil des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union am Freitag kommender Woche in Brüssel unterzeichnen. Die Unterzeichnung betrachtet Poroschenko als ersten Schritt zu einem EU-Beitritt.