Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat in einem Telefonat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zur Mithilfe bei der Suche nach drei entführten israelischen Jugendlichen aufgefordert. In einem Telefongespräch sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros zu Abbas: "Ich erwarte, dass Sie zur Rückkehr der entführten Jugendlichen und zur Ergreifung der Entführer beitragen." Das Telefonat war – abgesehen von Glückwunschbotschaften anlässlich hoher religiöser Festtage – der erste direkte Kontakt der beiden Politiker seit rund zwei Jahren.



"Die Täter kamen aus einer Zone, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert wird und sind dorthin nach der Entführung zurückgekehrt", sagte Netanjahu weiter. Abbas verurteilte in einer Erklärung in Ramallah die Entführung der drei Jugendlichen. Er kritisierte aber auch "die darauf folgenden israelischen Rechtsverstöße". Die Armee versucht seit vier Tagen, die Jugendlichen mit Großrazzien sowie der Abriegelung von Hebron und umliegenden Dörfern zu finden und zu befreien. In der Nacht zum Montag wurden mehr als 40 Verdächtige festgenommen. Unter ihnen ist der Präsident des palästinensischen Parlaments, Asis Dweik, der der Hamas angehört.

Die drei Jugendlichen waren am Donnerstag nahe eines israelischen Siedlungsblocks zwischen Bethlehem und Hebron entführt worden. Der Tatort liegt in einem Gebiet, das vollständig unter Kontrolle der israelischen Streitkräfte ist. Netanjahu machte unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse die radikalislamische Palästinenserbewegung Hamas für die Entführungen verantwortlich.