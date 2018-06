"Wir wollen unsere Verpflichtung erfüllen, uns mehr für Polens Sicherheit einzusetzen." Auf diesen Satz von Barack Obama, der am Dienstag zu Besuch in Warschau war, hat die polnische Regierung seit Langem gewartet. Hintergrund ist die Angst der Polen, dass die Ukraine-Krise auch ihr Land betreffen könnte. Dass Polen das nächste Land sein könnte, das von Russland destabilisiert wird.



Der US-Präsident besuchte Warschau, um an den 25. Jahrestag der Wahlen in Polen zu erinnern, die den demokratischen Wandel der Region einleiteten. Politisches Hauptthema der Visite am Dienstag erst einmal ein anderes: die Krise in der Ukraine. Obama kündigte an, die amerikanische Militärpräsenz in Osteuropa zu stärken. Washington will seine Militärausgaben um eine Milliarde Dollar aufstocken– wenn der amerikanische Kongress zustimmt. Das Geld soll vor allem Kosten der Ausrüstung decken, Details wurden aber noch nicht bekannt gegeben.



"Diese Entscheidung ist für uns äußerst wichtig", sagte Polens Präsident Bronislaw Komorowski. "Wir heißen sie mit großer Hoffnung willkommen." Es handele sich um ein Symbol der kollektiven Verteidigung laut Artikel 5 des Washingtoner Vertrags, sagte Komorowski. Dieser regelt den Bündnisfall – also den Fall, in dem Nato-Staaten einander im Falle eines Angriffs beistehen.

Schutz hinter dem Rücken der USA

Der amerikanische Präsident hatte auch angekündigt, mehr US-Bodentruppen in Polen und anderen osteuropäischen Staaten zu stationieren. In Polen wird das als Sicherheitsgarantie begriffen – und ist somit für die Regierung von besonderer Bedeutung. Selbst Jarosław Kaczyński, der polnische Oppositionsführer der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), hatte dazu vor ein paar Wochen gesagt: "Die einzigen Truppen, die die Russen nicht angreifen werden, sind die Amerikaner."



Laut neuesten Umfragen sind 60 Prozent der Polen davon überzeugt, dass die Nato ihr Land verteidigen wird, wenn es angegriffen wird. Viele Polen sehen die Amerikaner als stärksten Partner in Sachen Sicherheit. Seit dem Ende des Kommunismus haben die USA ein positives Image im Land. Die Amerikaner unterstützten stark die Solidarność-Bewegung. Damals hieß der Gegner die Sowjetunion, die das Land 1945 unter kommunistische Herrschaft setzte. Das Chaos in Russland nach der Wende, die Unberechenbarkeit und die über 200-jährige Besatzung Polens, das war dann auch der Grund, warum Polen so stark dafür kämpfte, Nato-Mitglied zu werden. 1999 war es so weit.

Immer wenn das polnisch-amerikanische Verhältnis in den vergangenen Jahren in der Krise war, dann ging es um Sicherheit und Russland. Deswegen war US-Präsident George W. Bush wegen seines harten Russland-Kurses in Polen immer sehr beliebt. Er versprach dem Land einen Raketenabwehrschirm. Als Obama an die Macht kam und einen "Reset" im amerikanisch-russischen Verhältnis erklärte, wendete sich das Blatt. Am 17. September 2009 informierte das Weiße Haus die Regierung darüber, dass es keinen Raketenabwehrschirm geben werde. Was das Datum betrifft, so hätte Washington nicht schlimmer entscheiden können. Genau 70 Jahre früher, am 17. September 1939, hatte Stalin gemeinsam mit Hitler Polen überfallen. Es folgten 50 Jahre sowjetischer Herrschaft.