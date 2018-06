Erstmals seit der Eskalation der Ukraine-Krise hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin wieder mit führenden westlichen Politikern getroffen. Auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle kam der Kremlchef zunächst mit dem britischen Premier David Cameron zusammen. Die Stimmung war kühl: Nach Angaben russischer Quellen gaben die beiden sich nicht die Hände.



Cameron habe Putin bei dem einstündigen Gespräch "einige sehr klare und sehr deutliche Botschaften" übermittelt, sagte die Sprecherin des britischen Premiers im Anschluss. Er habe Putin mitgeteilt, dass es aus seiner Sicht "die Chance für eine erfolgreiche, friedliche und stabile Ukraine" gebe – besonders jetzt nach der Präsidentschaftswahl. "Aber der Status quo, die Situation, wie sie heute ist, ist nicht akzeptabel und muss geändert werden", sagte der britische Premier demnach.



Cameron fordert zudem von Putin, den ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko anzuerkennen, berichtet die BBC. Wenige Stunden zuvor hatten der britische Regierungschef und US-Präsident Barack Obama bereits den Druck auf Russland mit einem Ultimatum erhöht.

Das Gespräch mit Cameron war das erste Treffen Putins mit einem ranghohen westlichen Politiker seit der russischen Krim-Annexion und dem Beginn der Ukraine-Krise im März. Direkt im Anschluss empfing ihn Frankreichs Staatschef François Hollande im Élysée-Palast – die beiden schüttelten sich übrigens die Hände. Hollande hatte zuvor betont, dass er Putin als Gastgeber der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 empfange. Vor dem Dinner hatte Frankreichs Präsident bereits mit Obama in einem Restaurant in Paris zu Abend gegessen.

Merkel trifft Putin am Freitag

Am Freitag stehen für Putin weitere Gespräche an. Dann will sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Kremlchef treffen. Nach russischen Angaben soll dabei ein Plan präsentiert werden, um die vielleicht schwerste Sicherheitskrise in Europa nach dem Ende des Kalten Krieges zu entschärfen.



Ob es am Rande der D-Day-Feierlichkeiten auch zu einem Treffen Putins mit Obama kommt, ist weiter unklar. Direkte Gespräche der beiden sind nicht geplant, doch schloss der US-Präsident – wie zuvor auch Putin – eine Zusammenkunft nicht aus. "Sollten wir die Gelegenheit zum Reden haben, werde ich dieselbe Botschaft wiederholen, die ich während der Krise schon hatte. Wir werden sehen, was Putin in den nächsten zwei, drei, vier Wochen macht", sagte Obama.

Nach der international verurteilten Annektierung der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland Mitte März hatte es über Monate keine Treffen führender westlicher Politiker mit Putin gegeben.