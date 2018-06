Die Mitglieder von Union und SPD im NSA-Untersuchungsausschuss wollen Edward Snowden noch vor der Sommerpause zu einem "informellen Gespräch" in Moskau treffen. Dabei sollen Möglichkeiten einer regulären Zeugenaussage Snowdens vor dem Ausschuss sondiert werden, sagte der SPD-Obmann Christian Flisek.



Grüne und Linke lehnen ein solches Vorgespräch ab. Sie fordern die Bundesregierung auf, endlich die Voraussetzungen für eine Vernehmung Snowdens in Deutschland zu klären. Die Obfrau der Linkspartei, Martina Renner, warf der Regierung vor, eine Vernehmung des Whistleblowers dauerhaft verhindern zu wollen.

Der Rahmen für eine Anhörung Snowdens ist somit nach wie vor umstritten. "Ich weiß derzeit nicht, wie wir Snowden vernehmen sollen", sagte der Ausschuss-Vorsitzende Patrick Sensburg (CDU).



Mit dieser Frage wird sich der Untersuchungsausschuss morgen erneut befassen. Außerdem werden in öffentlicher Sitzung mehrere Experten zur Frage gehört, ob und wie das Völker- und Europarecht die Ausspähung ausländischer Staatsbürger behandelt.



Snowden bleibt wohl in Russland

Am Freitag jähren sich die Veröffentlichungen der Informationen von Snowden zu den Abhöraktivitäten der NSA zum ersten Mal. Und noch immer sitzt Snowden in Russland fest.



Das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Nach Angaben von Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena stellt sich der Ex-Geheimdienstmitarbeiter aufgrund von mangelnden Alternativen darauf ein, länger in Russland zu bleiben. "Wir bemühen uns um die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis", sagte Kutscherena der russischen Nachrichtenagentur Interfax.



Der derzeitige Asylstatus in Russland läuft in zwei Monaten ab. Snowden hatte immer wieder vergeblich Anträge in anderen Ländern gestellt, so auch in Deutschland.