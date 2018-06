Am Pfingstsonntag erreichten die Separatisten Berlin. Auf dem Alexanderplatz demonstrierte Pep Guardiola für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Gemeinsam mit ein paar hundert Exil-Spaniern warb der Trainer des FC Bayern für eine Volksabstimmung über die Abnabelung der selbstbewussten Region vom kriselnden Spanien.

Der Berliner Auftritt Guardiolas war ein kleiner, aber feiner PR-Coup für die Aktivisten. Schon am 9. November will die Region rund um Barcelona ihr Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Derzeit schickt die Regionalregierung Briefe an Katalanen, mit der Bitte, sich bei einer Behörde zu melden und die eigene Identität nachzuweisen. Sie will ein Wählerverzeichnis erstellen und mit Hilfe aus Madrid ist derzeit nicht zu rechnen. Der neue König Felipe könnte nun in dem Konflikt der Katalanen mit der Zentralregierung vermitteln.



Jedenfalls wünschen sich das die Katalanen. Denn natürlich lehnt Spaniens konservative Regierung ein Unabhängigkeitsreferendum vehement ab. Premierminister Mariano Rajoy hat dieses mehrfach als illegal bezeichnet. Tatsächlich ist eine solche Möglichkeit in der spanischen Verfassung nicht vorgesehen. Kataloniens Regionalpräsident Artur Mas macht dennoch Ernst, notfalls will er einfach nach regionalem Recht wählen lassen und das Ergebnis dann zu einem (wenn auch symbolischen) Votum über die Unabhängigkeit ummodeln. Die Fronten sind verhärtet. "In Spanien sprechen wir von zwei Zügen, die ungebremst aufeinander zufahren", sagt der Madrider Politikwissenschaftler Fernando Vallespín.

Felipe will keine Uniformität

In dieser angespannten Lage wurde an diesem Donnerstag der neue spanische König Felipe VI vereidigt. In der parlamentarischen Monarchie hat er vor allem repräsentative Aufgaben. Doch eine ist herausgehoben, weil ganz zuvorderst in Artikel 56 der spanischen Verfassung festgelegt: Der spanische König soll "Symbol der Einheit des Landes" sein, das durch seine verschiedenen Volksgruppen schon lange mit separatistischen Strömungen kämpft.

Felipe VI. nutzte seine Ansprache vor dem Parlament am Donnerstag sogleich für eine deutliche Botschaft. Die Spanier dürften sich nicht auseinander definieren lassen, sondern müssten die gegenseitigen Unterschiede akzeptieren, mahnte der neue König – und sagte folgenden Satz, der es auf die Titelseiten aller überregionalen Nachrichtenwebsites schaffte: Sein Ziel sei die "Einheit, nicht die Uniformität Spaniens". In das Land passten doch "verschiedene Formen, sich Spanisch zu fühlen."

"Das war ein sehr deutliches Signal", sagt Gemma Terés, Deutschlandkorrespondentin von Radio Catalunya. Die Katalanin hat die Rede des neuen Königs in Berlin vorm Fernseher verfolgt. "Er hat sehr, sehr oft die Pluralität Spaniens betont. Offenbar will er in dem Konflikt eine Mediatoren-Rolle übernehmen", sagt Terés. Auffällig war auch, dass der neue König sich am Ende seiner ersten Rede in den vier offiziellen Amtssprachen bedankte: Auf Castellano, dem Hochspanischen, auf Galizisch, Baskisch und eben Katalanisch.

Laut dem Politikwissenschaftler Vallespín könnte Felipes Rede durchaus ein Signal sein, dass der König den Separatisten entgegenkommen will. Bei der Vereidigung des Königs waren Regionalpräsident Mas und sein baskischer Kollege Íñigo Urkullu dabei. Bei der Rede applaudierten sie sogar zaghaft, wie die spanische Zeitung El País berichtete. "Mas war nie zu 100 Prozent für die Unabhängigkeit", sagt die katalonische Journalistin Terés. Erst als es 2011 Massendemonstrationen gab, setzte sich der Regionalpräsident demnach an die Spitze der separatistischen Bewegung.

Terés würde sich persönlich ein Referendum wünschen, damit die Katalanen endlich einmal basisdemokratisch über ihre Zukunft entscheiden dürften, wie sie sagt. Unter dem Diktator Franco durften die Katalanen nicht einmal ihre eigene Sprache sprechen, danach gehörten sie weiter zum nun demokratischen spanischen Zentralstaat. Viele fühlten sich trotz weitgehender Autonomierechte bis heute fehl am Platz. "Ein Referendum bedeutet noch nicht, dass die Katalanen sich wirklich abspalten", sagt die Journalistin. Umfragen zufolge steht das Verhältnis zwischen Anhängern und Gegnern der Unabhängigkeit derzeit 50 zu 50.



Doch es gibt auch Kompromisse, die ein Referendum verhindern könnten. Möglich wären neue Verhandlungen über weitergehende Autonomierechte für Katalonien. Historisch bedingt müssen das Baskenland und die Region Navarra keine Steuern an Madrid abführen und auch nichts in den Finanzausgleich zwischen ärmeren und reicheren Provinzen einzahlen. Für Katalonien gilt das nicht, es fühlt sich deshalb benachteiligt. "Manche sagen: Katalonien droht nur mit Unabhängigkeit, um für sich später finanzielle Vorteile herauszuschlagen", sagt Vallespín.