Russland hat die Präsidentschaftswahlen in Syrien positiv bewertet. Den eigenen Wahlbeobachtern zufolge sei die Wahl fair, frei und transparent verlaufen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau am Donnerstag. Unter den derzeit herrschenden Bedingungen in dem Bürgerkriegsland könnten die Wahlen allerdings mit Blick "auf die demokratischen Standards nicht als 100 Prozent perfekt erachtet" werden.

Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Wirtschaftsnationen (G 7) die Abstimmung in Syrien als Scheinwahl kritisiert. Amtsinhaber Baschar al-Assad war am Dienstag nach offiziellen syrischen Angaben mit 88,7 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Gewählt werden konnte nur in Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden.



Russland gilt zusammen mit dem Iran als wichtigster Verbündeter des Assad-Regimes. Im UN-Sicherheitsrat hat Russland wiederholt sein Veto gegen Sanktionen eingelegt, die die syrische Regierung treffen sollten und somit den Bürgerkrieg beenden.



Auch die iranische Regierung forderte die Gegner Assads auf, dass Ergebnis anzuerkennen.